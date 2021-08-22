Госдеп подвергся кибератаке

Хакеры атаковали госдепартамент США «пару недель назад», сообщила журналистка Джэки Хейнрих.

Корреспондент телеканала Fox News заявила, что американское киберкомандование направило уведомление о возможном серьезном взломе. Однако масштабы атаки и расследования «остаются неясными». Нет информации о том, какие меры приняли в ответ власти США и есть ли «текущие риски для операций». По словам источника, миссия по эвакуации из Афганистана «не была затронута», передает РИА «Новости».

Госдеп заявил, что «по соображениям безопасности не может обсуждать природу и масштабы какого-либо предполагаемого инцидента в сфере кибербезопасности». При этом ведомство заверило, что «серьезно относится к обязательствам по защите информации и постоянно предпринимает шаги, направленные на обеспечение безопасности данных», передает ТАСС.

Напомним, США считают Службу внешней разведки РФ причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием программного обеспечения компании SolarWinds. Через подмену кода продукции компании SolarWind киберпреступники получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других.