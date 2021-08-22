Прощальный визит канцлера

Навальный, Афганистан и газ: о чем говорили в Москве Путин и Меркель.



Владимир Путин и Ангела Меркель во время встречи в Москве, 20 августа. Фото: РИА Новости

Многие немецкие СМИ отмечают символичность даты — годовщина попытки отравления Алексея Навального. Тогда, год назад, Меркель прямо обвинила российскую власть в организации отравления, а затем, когда Навальный пошел на поправку, навестила его в больнице. С тех пор Меркель с Путиным еще не встречалась, и эта встреча — скорее всего последняя.

Для канцлера Германии сегодняшний визит — прощальный. 26 сентября пройдут выборы, Меркель после 16 лет у власти покинет свой пост. Правда, как в начале приветственной речи отметила сама Меркель, визит не только прощальный, но и рабочий: «Нам есть о чем поговорить», — сказала она. Тем действительно было очень много.

Содержание этого визита заранее активно обсуждалась в немецкой прессе. Так, отметила накануне встречи немецкая газета Süddeutsche Zeitung, Меркель — один из немногих западных политиков, которые все-таки имеют влияние на Москву и лично Путина хотя бы за счет долгой истории взаимоотношений.

Так часто, как с Путиным, Меркель не встречалась ни с одним другим главой государства.

И сейчас эта роль особенно важна в контексте «Северного потока — 2». Джо Байден уже признал, что газопровод неминуемо будет достроен и отказался от политики санкций в отношении занятых в проекте западных компаний. В обмен на это Германия пообещала добиться продления договора между Россией и Украиной о транзите газа — нынешний истекает в 2024 году. Согласно договоренностям с Вашингтоном, переговоры по продлению транзита должны начаться до 1 сентября.

Несмотря на вполне дружеские и даже теплые слова в адрес друг друга во время пресс-конференции (Путин назвал Меркель всегда желанным гостем в России, Меркель назвала Путина дорогим Владимиром), канцлер в первые же минуты своей речи упомянула, что есть «разногласия во мнениях». И довольно быстро указала на первое же разногласие, потребовав освободить Алексея Навального.

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Оба главы государства подтвердили, что обсуждали «Северный поток — 2». Путин в очередной раз заявил, что новый газопровод — проект экономический, а не политический: поставлять газ по нему в Европу дешевле, чем через Украину. «Но мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но должны понять, на какой срок и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать», — отметил Путин.

Меркель же сообщила, что обсудила с Путиным некий документ, в котором идет речь о транзите газа после 2024 года.

Разговор о транзите газа Меркель продолжит в воскресенье с украинской стороной, на встрече с Владимиром Зеленским.

По словам Меркель, обсудили и ситуацию на востоке Украины, где Германия и Франция в формате «нормандской четверки» пытаются посредничать между Киевом и Москвой. «Мы хотим попытаться продвинуться в этом в ближайшие несколько недель», — пояснила Меркель. Хотя тут очевидно, что какие-то важные договоренности едва ли будут достигнуты до выборов в Германии, поэтому заниматься этим вопросом предстоит, скорее всего, уже преемнику госпожи канцлер. Канцлер отметила, что в любом случае важно придерживаться формата минских договоренностей и пообещала, что это станет одной из тем переговоров с Зеленским. «Каждый маленький шажок вперед может быть очень важен, — сказала она. — Но доска, которую нам предстоит просверлить, очень и очень толстая. И есть разного рода разочарования».

Фото: РИА Новости

Конечно, еще одной темой стали события в Афганистане. Меркель назвала приход Талибана (запрещенного в РФ. — Ред.) к власти «очень пугающим моментом». Она отметила, что коллективными усилиями Запада удалось предотвратить «острую угрозу терроризма», но признала, что эта угроза не ликвидирована. Кроме того, по словам канцлера, для Германии сейчас особенно важна судьба «тех людей, которые сотрудничали с Германией на протяжении двадцати лет миссии в Афганистане», и задача — как можно скорее их вывезти. Ангела Меркель призвала Россию во время переговоров с Талибаном поднять вопрос о том, чтобы эти люди смогли беспрепятственно покинуть страну.

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Путин, в свою очередь, назвал ситуацию в Афганистане уроком для Запада, который, по мнению российского президента, пытается навязать другим странам свою модель демократии.

Ту же претензию в адрес Запада — вмешательство в дела другого государства — Путин высказал, комментируя события в Беларуси. Меркель в своей речи осудила Лукашенко за использование людей в качестве гибридного оружия против Европы.

Фото: РИА Новости

Мария Епифанова, «Новая газета»

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