 

Число жертв наводнений в Турции достигло 82 человек

22.08.2021, 0:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из-за наводнения погибли 82 наших гражданина: в северной провинции Кастамону – 71 человек, в Синопе – 10, в Бартыне – один местный житель.

Без вести пропавшими считаются 16 человек.

Поисково-спасательные операции продолжаются.  Эвакуированы 2478 человек.

Контекст:

Наводнения обрушились на север Турции 10 августа, они начались из-за сильных дождей, по улицам неслись потоки воды и грязи. Сотни населенных пунктов остались без электричества, разрушены мосты и дороги.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил зонами бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын, пострадавшие от наводнений, селевых потоков и оползней. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.02 / MSNBC – дополнительная страховка лишней не будет — американские эксперты не против ношения двух масок одновременно

13.09 / Эксперт перечислил факторы высокой легитимности выборов 11-13 сентября

19.07 / Новым спецпредставителем ОБСЕ в Украине станет финский дипломат

07.06 / Глава австрийской OMV дал совет Украине в связи с «Северным потоком – 2»

03.02 / Политика: «Спутник V» готовится спасти Европу

31.05 / 30 мая на Донбассе боевики четыре раза нарушили перемирие – штаб ООС

17.12 / С уходом Кернеса Харьков осиротел – Добкин

09.09 / Кремль раскрыл формат ежегодной пресс-конференции Путина

13.11 / В РФ подорожали компьютеры Mac

25.06 / Зеленский говорит, что на равных общается с Меркель и Макроном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика