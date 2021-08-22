Выступая со сцены Одесского кинофестиваля, британский режиссер перепутал Украину с Россией. Видео

“Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса”, – сказал британец.

Ему сразу объяснили, что он ошибся, и Гиллиам извинился.

Британський режисер Террі Гілліам під час отримання нагороди від Одеського міжнародного кінофестивалю переплутав Україну та Росію — після зауваження ведучої він вибачився pic.twitter.com/7oLLxBlvpU

— hromadske (@HromadskeUA) August 21, 2021

Позже Гиллиам отдельно поблагодарил Одессу и Украину, видео размещено в Facebook кинофестиваля.

https://www.facebook.com/odesaiff/videos/814807212547884/

Украинский режиссер Олег Сенцов прокомментировал инцидент в Facebook.

“Терри, Одесса – это Украина”, – написал он.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/4352088751541294

Контекст:80-летний Гиллиам известен как режиссер (в том числе таких фильмов, как “Приключения барона Мюнхгаузена” и “Страх и отвращение в Лас-Вегасе”), актер и участник комик-группы “Монти Пайтон”.

Одесский кинофестиваль проходил с 14-го по 21 августа.

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