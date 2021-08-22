 

Кубанские виноград и рис оказались под угрозой из-за ливней

22.08.2021, 0:09, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИз-за циклона в Краснодарском крае могли пострадать виноград и рис, которые выращивают в регионе, сообщили в правительстве края.

«В этом году в крае засеяли рис на площади 118 тыс. га. Сегодня сложная ситуация сложилась в Славянском районе – из-за сильных дождей более 36 тыс. га пострадали. (…) Природные катаклизмы могут сказаться на урожае винограда. Но делать прогнозы по сбору сейчас рано», – сообщается на сайте правительства региона.

Ранние сорта риса в скором времени нужно будет готовить к уборке, необходимо будет сливать воду из рисовых чеков, в ином случае посевы могут погибнуть.

«Ситуация осложняется тем, что рядом лиманы. Сейчас воды слишком много, и мы вынуждены привлекать дополнительное оборудование для ее перекачки. Продовольственная безопасность страны по рису практически полностью зависит от нашего края. У нас производится более 70% российского риса. Мы постараемся не допустить потери», – отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что региональный минсельхоз наблюдает за работами по отводу воды из рисовых чеков. В Славянский район доставляют дополнительные насосы и спецтехнику из других районов.

В субботу центр погоды «Фобос» предупредил, что в Крыму и Краснодарском крае вскоре прольется новая волна осадков. Там отметили, что в Краснодарском крае за 12 часов уже выпала половина месячной нормы осадков.



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