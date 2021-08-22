 

Крым отказался от графиков водоснабжения

22.08.2021, 0:08, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКрым обеспечен водой в полном объеме, графики водоснабжения отменены, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Водой сейчас обеспечены в полном объеме, режимов нет», – сообщил он, сообщив, что в Ялте собираются построить «опреснительную установку, с учетом того, что там нет подземных источников водоснабжения». Кроме того, «по погодным условиям, от засухи перешли к наводнениям», сказал глава региона. Он отметил, что «благодаря дождям водохранилища тоже наполняются», передает РИА «Новости».

Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.



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