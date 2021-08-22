США получили информацию об угрозе американцам со стороны ИГ в Афганистане

Поступила информация о потенциальной угрозе для американцев в Афганистане со стороны террористической организации «Исламское государство», сообщают информационные агентства.

Источники Associated Press из числа официальных лиц США заявили, что Вашингтон считает данную угрозу серьезной, хотя в последнее время не поступало информации о каких-либо атаках со стороны ИГ*. Сейчас власти США ищут новые возможности для доставки граждан США и помогавших им жителей Афганистана в аэропорт Кабула.

Посольство США в Афганистане посоветовало американцам не приезжать самостоятельно в аэропорт без соответствующих указаний. Associated Press сообщает, что американские власти планируют давать «небольшим группам конкретные инструкции» по поводу «поездок в транзитные пункты», передает ТАСС.

Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Соединенные Штаты опасаются атак со стороны филиала ИГ* в Афганистане. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что боевики международных террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство*» (запрещены в России) присутствуют в Афганистане, но их численность не столь велика, чтобы представлять серьезную угрозу для США, «какая была по состоянию на 11 сентября 20 лет назад».