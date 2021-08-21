Воск, уксус и спирт: как предотвратить появление плесени на кожаной куртке и способы ее удаления

Если вы вдруг увидели, что ваша любимая кожаная куртка покрылась плесенью, не спешите срочно нести ее в дорогую химчистку. Там проблему решат поверхностно, и не факт, что плесень не вернется снова. К тому же хорошая химчистка – дело затратное. Лучше воспользуйтесь старыми, проверенными способами очистки плесени, которые сравнятся по эффекту с профессиональными средствами, но обойдутся намного дешевле.

Использование уксуса

Первый помощник в этом деле – уксус. Конечно, средство имеет резкий запах, но не переживайте, он очень быстро улетучится. Зато сама технология очистки очень простая.

Нужно приготовить раствор из белого уксуса и воды в одинаковых количествах. Соблюдайте меры предосторожности и сначала попробуйте его на тыльной стороне куртки. Возьмите чистую тряпку, обильно смочите ее и аккуратно протрите заплесневелое место. Также можно набрать раствор в распылитель и нанести на кожу. Протереть.

Еще один действенный способ с применением уксуса такой. Набираем в ванну горячей воды высотой около 15 см, важно, чтобы она действительно была горячей и от нее шел пар. Добавляем в воду стакан белого уксуса. Вешаем куртку на вешалку и помещаем над ванной. Закрываем дверь в ванную на два часа. Затем протираем поверхность куртки и сушим естественным способом. Важно, чтобы вещь полностью просохла.

Мыльный раствор

Хорошим вариантом станет использование мыла и воды. Для тех, кому средства вроде уксуса использовать страшно и кто боится испортить вещь. В этом случае мыло – идеальный вариант для вас, который поможет вернуть любимую кожаную куртку к прежнему состоянию.

Готовим мыльный раствор из любого мыла и воды комнатной температуры. Также понадобится щетка с очень мягким ворсом, желательно натуральным. Намочите грязное место и втирайте раствор щеткой мягкими круговыми движениями. Смачивайте щетку и действуйте снова до получения идеального результата. Когда полностью уберете следы плесени, возьмите чистую тряпочку, смочите простой водой и протрите куртку. Оставьте изделие высыхать при комнатной температуре.

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт является очень эффективным средством для удаления большинства видов пятен с любых поверхностей. Отлично работает он и в деле удаления плесени с кожаной поверхности. Все, что вам нужно сделать, – это развести спирт в равных долях с чистой теплой водой. Затем берем ткань, обильно смачиваем ее и протираем все грязные места. Вместо тряпочки можно взять обычный ватный диск или нетканую салфетку. После того как вы добились результата, изделие нужно промыть чистой водой и оставить высыхать при комнатной температуре.

Стоит сказать, что нашатырный спирт является таким же активным средством, как и уксус, поэтому перед работой нужно протестировать кусочек на обратной стороне. Это важно, чтобы быть уверенным в том, что материал поведет себя должным образом.

Также можно использовать любой крепкий алкоголь. Если с первого раза удалить плесень не получилось, повторяйте процедуру.

Использование воска

Еще одним хорошим средством для борьбы с плесенью является воск. Если вы заметили на своей куртке первые признаки плесени, аккуратно протирайте пораженное место небольшим кусочком воска. Наносите воск, затем мягко протрите место тряпкой или салфеткой.

Аэрозоль

В целях профилактики обязательно используйте специальные химические средства, которые предназначены для ухода за кожаными изделиями и защиты их от коррозии различного типа. Аэрозоли можно купить в обычном отделе хозтоваров в магазине у дома. Более качественные приобретаются в магазинах по продаже кожаных изделий. Спреи отлично защищают от влаги и разрушительного воздействия прямых солнечных лучей.

Кондиционер

Но одной чистки мало, нужно закончить уходовый цикл использованием специального кондиционера или крема для кожаных вещей. Сейчас такая химия продается даже в обувных магазинах. Средство имеет мягкую текстуру и создает нечто наподобие пленки.

Используйте небольшое количество средства сразу же после того, как очистите изделие от плесени. Дело в том, что состояние вашей вещи после очищения может несколько ухудшиться. Кондиционер же поможет сохранить первоначальный цвет и продлить срок использования.

Дополнительные советы

Внешний вид кожаных вещей можно сохранить, если регулярно и своевременно ухаживать за ними. Например, одним из самых действенных способов для профилактики плесени является протирание уксусом. Бывает так, что разовая обработка растворами не помогает с первого раза или не помогает вообще, поэтому, чтобы избежать в дальнейшем таких проблем, нужно внимательно ухаживать за вещами сразу после покупки.

И да, тщательного ухода требует не только кожаная вещь, но и место, где вещь чаще всего хранится. Делайте уборку регулярно, тщательно проветривайте и обрабатывайте уксусом, чтобы споры плесени не оседали на куртке снова.

Соблюдайте все правила, и вам не придется никогда видеть плесень на куртке.