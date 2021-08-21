1 см роста у мужчин и 1 пункт ИМТ у женщин добавляет $1 тыс. к годовой зарплате

У мужчин, зарабатывающих более $70 тыс. в год, дополнительный сантиметр роста увеличивает годовой доход почти на $1 тыс., открыло недавнее исследование. Женщинам ту же сумму приносит каждое снижение индекса массы тела на единицу.

По словам ведущего автора исследования Суйонг Сонга из Университета Айовы, это свидетельствует о давно подозревавшейся учеными «надбавке за красоту». Она предполагает, что физическая привлекательность требует более высокой оплаты на рынке труда. Работодатели ценят привлекательность сотрудников при принятии решений о приеме на работу и зарплате. Исследователи изучили данные 2383 добровольцев, включавшие сканирование всего тела, информацию о поле и семейном доходе.

Другие исследования показали, что женщины, которые пользуются запросами типа салон красоты сочи, считаются более заслуживающими доверия. Хотя были и обратные данные. Исследование Массачусетского университета в 2018 году показало, что люди, которых считают «очень непривлекательными», зарабатывают больше, чем лучше выглядящие сверстники. Скорее всего, это было связано с тем, что непривлекательные люди были менее открыты для нового опыта и с большей вероятностью посвящали себя своей работе, заявила команда, стоящая за исследованием.

Исследование, проведенное в 2006 году Уэслианским университетом, показало: красивые люди создавали у работодателей впечатление большей продуктивности даже при исключительно телефонных интервью. Уверенность, которую дает красота, позволяет людям лучше подать себя, даже когда их не видно.

Одна из проблем, с которыми сталкивались предыдущие исследования, заключалась в том, что они полагались на измерения тела, о которых сообщали сами участники или ошибки в измерениях. Большинство предыдущих исследований часто определяло внешний вид на основе субъективных мнений, основанных на опросах, пояснил Сонг. Ключевой проблемой было и определение формы тела по измерениям, поскольку ответы, о которых сообщали добровольцы, были слишком простыми. Чтобы решить проблему, команда обратилась к данным, собранным в рамках проекта «Ресурсы наземной антропометрии для гражданского населения Америки и Европы» (CAESAR), который проводился ВВС США с 1998 по 2000 год. Помимо подробной демографической информации, измерений тела с помощью рулетки и штангенциркуля, он включал 3D-сканирование всего тела. Это сканирование позволило исследователям ввести данные о 2383 человеке в алгоритм машинного обучения, чтобы идентифицировать физические особенности и находить закономерности.

Результаты показали статистически значимую взаимосвязь между внешностью и семейным доходом и их различия в зависимости от пола, рассказал Сонг PsyPost. В частности, на семейный доход положительно влияет рост мужчины и отрицательно – лишний вес женщины.

Авторы исследования считают, что их открытие показало важность точных измерений формы тела при разработке государственной политики смягчения дискриминации и предвзятости. Ученые предложили повышать осведомленность о существовании этой формы дискриминации, бороться с ней посредством обучения, поощрять механизмы минимизации предвзятости в процессах найма и продвижения по службе, включая слепые собеседования, когда менеджер по найму не видит кандидата в процессе собеседования.

Daily Mail

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