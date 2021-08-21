Мнение: О нежданно быстром исчезновении самых надёжных опор Путина

Если быть совсем честным, такого не ожидал никто. Ни маститые кремленологи, ни доморощенные эксперты, ни заядлые оптимисты. Вообще никто. Даже и подозрений не было, что такой колосс – на глиняных ногах. Такое «чудище обло, огромно, стозевно» – всего лишь мираж. Химера трусливого массового воображения.

Но тем не менее, именно это и произошло. Самые надёжные опоры Режима в одночасье буквально рассыпались, как прах. А люди, составлявшие их, – между прочим, лучшие, тщательно отобранные и даже крепко замазанные, – проявили себя…

Ну, как крысы с превосходной чуйкой и выдающимся легкоатлетическими навыками. Р-р-раз – и побежали все вдруг!

Ровно 30 лет назад.

Из воспоминаний питерца, телеведущего, автора программы «600 секунд» на ЛенТВ, внука генерала МГБ СССР Александра Невзорова.

Я помню 21 августа в управлении Ленинградского КГБ. Дико воняло горелой бумагой. Потому что на всех этажах, в сортирах или на подоконниках с открытыми окнами все жгли какие-то бумаги. Причём жгли не агентурные карточки, не берегли чьи-то репутации, а жгли бумаги, имеющие отношение к ним самим. И писали заявления об отставке.

Забрёл к Анатолию Алексеевичу Куркову, начальнику управления КГБ по Ленинградской области. Он сидел абсолютно трезвый, абсолютно приветливый. Сидел и каллиграфическим почерком писал прошение об отставке. Ушёл он, правда, не 21-го, ушёл он 25-го.

А вот армия и внутренние войска… Они слились с абсолютно такой же скоростью и испарились бесследно, только чуть позже. Потому что чекисты достаточно умны и всегда чутче реагируют на ситуацию.

Собственно, питомцы именно той «школы» составляют нынче костяк окружения бывшего старшего опера Ленинградского УКГБ, подавшего свой рапорт об отставке как раз 21 августа 1991 года, и потому ныне бессменного президента России Владимира Путина. Тщательно отобранные, тщательно проверенные, тщательно испытанные. Но при этом хоть кто-то из читателей считает, что в нужный момент они не побегут на заранее заготовленные «запасные аэродромы», а останутся сражаться за своего патрона до последней капли крови?

Если чему-то последние 100+ лет и научили, так это лишь тому, как быстро рушатся самые, казалось бы, незыблемые авторитарные режимы. Кто всерьёз полагает, что в этот раз всё будет иначе?

Вопрос риторический, конечно.

А вот не риторический. Что в этот раз может стать триггером для поспешного бегства самых верных запутинцев? И куда бежать ему самому?

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