 

В Украину привезли более 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, которую передала Германия

21.08.2021, 23:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сейчас вакцина находится на национальном складе компании “Фармасофт”, которая обеспечивает хранение и логистику в соответствии с требованиями “холодовой цепи”. За несколько дней вакцину развезут в регионы страны”, – заявил он.

Ляшко поблагодарил правительство Германии за поддержку и сотрудничество во многих направлениях здравоохранения.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 21 августа первую дозу вакцины получило более 5 млн человек, а более 3 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

9 августа Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.05 / Медведчук прибыл в суд и заявил, что из-за блокировки счетов не сможет сам оплатить залог

30.03 / Асад вернулся к работе после коронавируса

24.12 / Во «ВКонтакте» появилась новая опция для близких друзей

08.06 / Байден продлил действие санкций США против властей Белоруссии

13.12 / BioNTech предсказала успех в борьбе с коронавирусом в 2021 году

20.05 / Украина ожидает “коридора безопасности” для эвакуации своих граждан из Сектора Газа – Кулеба

24.06 / Премьер-министра Болгарии оштрафуют за нарушение масочного режима

14.10 / В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом

18.12 / Венедиктов: Кто был Навальный до отравления? А сейчас его принимают лидеры государств, к нему приезжает Меркель

27.04 / В Индии призвали носить маски дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика