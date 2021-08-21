В Украину привезли более 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, которую передала Германия

“Сейчас вакцина находится на национальном складе компании “Фармасофт”, которая обеспечивает хранение и логистику в соответствии с требованиями “холодовой цепи”. За несколько дней вакцину развезут в регионы страны”, – заявил он.

Ляшко поблагодарил правительство Германии за поддержку и сотрудничество во многих направлениях здравоохранения.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 21 августа первую дозу вакцины получило более 5 млн человек, а более 3 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

9 августа Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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