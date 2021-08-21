 

Финал Евро 2020 в Лондоне стал причиной вспышки COVID-19 – исследование

21.08.2021, 23:22, Новости дня
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Исследователи отметили, что эти люди были потенциально опасными и с большой долей вероятности заражали окружающих.

Агентство напоминает, что на стадионе “Уэмбли” присутствовало в общей сложности 67 173 зрителя. Финальный матч завершился победой Италии в серии пенальти.

Британская The Guardian пишет, что с Евро 2020 были связаны более 9,4 тыс. случаев коронавирусной инфекции, а 3036 человек сообщили о симптомах в течение двух дней после игры, что указывает на вероятность их заражения во время матчей.

В исследовании анализировалось несколько спортивных мероприятий, в том числе теннисный Wimbledon, соревнования по крикету и гольфу. Значительный рост инфицирований COVID-19 наблюдался только в случае футбольного чемпионата.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Евро 2020 состоялось в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Матчи проходили в 11 городах Европы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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