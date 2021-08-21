Захарова пригрозила США “жестким и адекватным” ответом на новые санкции

“Рассматриваем такие враждебные действия администрации [президента США] Джо Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнерской основе. Вопреки духу женевской встречи в верхах (речь идет о встрече Байдена и президента РФ Владимира Путина. – “ГОРДОН”) и достигнутым на ней договоренностям президентов, официальный Вашингтон в нынешнее непростое время, требующее от наших стран расширения взаимодействия и координации на международной арене, вводит под надуманными предлогами новые санкции против России”, – написала она.

Она заявила также о “крупнейшем для США внешнеполитическом провале” в Афганистане.

Отравление Навального Захарова назвала “устроенной западными спецслужбами провокацией”.

По ее утверждениям, “давить на Россию бесполезно” и ответ “как всегда, будет жестким и адекватным”.

Контекст:

20 августа США расшили санкции против РФ. В санкционный список добавили девять российских физических лиц и четыре организации, включая оперативников, причастных к отравлению Навального, и организации, которые разработали химическое оружие в России, уточнили в Госдепе.

Также 20 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США введут санкции против двух лиц и одного судна, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. По данным агентства Bloomberg, речь идет об АО “Нобилити” из Санкт-Петербурга и страховой компании “Константа”, которая была создана после того, как другие страховщики отказались участвовать в проекте, а также против судна снабжения “Остап Шеремета”.

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