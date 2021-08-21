Les Echos – западная мода на «третью дозу» угрожает оставить беднейшие страны без вакцин

На Западе в связи с опасениями по поводу штамма коронавируса «дельта» закрепилась тенденция к ревакцинации — всё больше стран начинают распространять «третьи дозы» антикоронавирусных вакцин среди своих граждан, пишет Les Echos. Как подчёркивается в материале издания, из-за этой стратегии без жизненно необходимых вакцин остаются беднейшие государства — а меж тем, насколько эффективно дополнительные уколы могут укрепить защиту от заражения, до сих пор непонятно.



Reuters

Возникший в западных странах тренд к развёртыванию нового этапа вакцинации против коронавируса, предполагающего введение полностью привитым гражданам третьей дозы вакцины, похоже, закрепился основательно: в минувшую среду власти США призвали всех американцев, вакцинировавшихся более восьми месяцев назад, сделать «дополнительный укол» начиная с 20 сентября, пишет Les Echos. Как подчёркивает корреспондент французского издания, ещё неделю назад американские органы здравоохранения рекомендовали третью дозу только для лиц, страдающих иммунодефицитами.

Подобная смена курса связана с распространением штамма коронавируса «дельта», который уже вытеснил остальные варианты патогена и, как выяснилось, способен заражать привитых. При помощи третьей дозы американские власти рассчитывают защитить от заразного штамма граждан страны, укрепив их иммунитет, говорится в материале Les Echos. Кроме того, по информации газеты, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщили, что «имеющиеся данные» указывают на то, что защита от заражения коронавирусом у вакцинированных со временем снижается, — не уточнив, впрочем, что это за данные.

Таким образом, США «пошли по стопам» Турции и Израиля, где третью дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer уже получила восьмая часть населения и была разрешена ревакцинация граждан старше 50 лет, продолжает корреспондент Les Echos. Аналогичные меры собираются принять Франция и Германия: Берлин с 1 сентября начнёт предлагать третью дозу гражданам из наиболее уязвимых к коронавирусу групп населения, тогда как Париж рассчитывает поступить так же, но дожидается одобрения со стороны французской Верховной комиссии по делам здравоохранения. В свою очередь, Сербия недавно разрешила ревакцинацию граждан, привившихся более шести месяцев назад, перечисляет автор.

Тенденция к ревакцинации, однако, вызывает два «неприятных» вопроса, первый из которых имеет как чисто прагматический, так и этический аспект: вновь приступая к вакцинации своего населения, западные страны оставляют без вакцин бедные страны, которые отчаянно в них нуждаются, подчёркивает корреспондент Les Echos. Об этом, в частности, недавно предупреждал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус.

«Начав распространение третьей дозы среди широких слоёв населения, можно было попытаться достичь максимального уровня защиты, но в этом нет особой необходимости: вакцины и так очень хорошо защищают от тяжёлого течения коронавирусной инфекции почти всех, за исключением отдельных лиц с иммунодефицитом», — прокомментировала ситуацию в беседе с журналистом врач и эксперт по вопросам здравоохранения при аналитическом центре «Институт международных и стратегических отношений» (IRIS) Анн Сенекье. По словам эксперта, «не стоит мыслить только в национальных рамках — эти дозы принесли бы гораздо больше пользы в бедных странах, ведь в той же Африке вакцинировано лишь 2 процента людей, а вирус, распространяясь там, угрожает и нам, поскольку возникает риск появления штамма с более высокой заразностью, а то и летальностью».



Второй вопрос связан с тем, что необходимость ревакцинации возникла поразительно быстро: хотя целый ряд вакцин от различных патогенов обеспечивают привитым защиту на всю жизнь, выходит, что для антикоронавирусных препаратов повторный укол необходим уже через восемь месяцев, что просто «беспрецедентно», констатирует корреспондент Les Echos. При этом не вполне ясно, позволит ли третья доза обеспечить более устойчивую защиту, чем первые две: согласно опубликованному в среду исследованию британских учёных, эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca в плане предотвращения заражения у получивших обе дозы лиц сокращается в среднем на десять процентных пунктов за три месяца и на момент публикации составляла от 68 до 75 процентов, пишет журналист. В пользу эффективности третьего укола говорит другая научная работа, опубликованная израильскими специалистами. Однако для серьёзных оценок пока прошло слишком мало времени, предупреждает автор.



Быстрое снижение эффективности антикоронавирусных вакцин, действительно, вызывает беспокойство, признаёт Анн Сенекье. Вместе с тем, как подчёркивает эксперт, в мире в настоящий момент разрабатываются по меньшей мере сто таких препаратов. Кроме того, по мнению Сенекье, стратегию «тотальной вакцинации» необходимо в любом случае дополнять применением методов лечения коронавирусной инфекции, которые тоже активно разрабатываются во многих странах.