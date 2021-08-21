Independent – Джонсон заявил, что готов «по необходимости» сотрудничать с талибами

Глава британского правительства Борис Джонсон в пятницу сообщил, что ради урегулирования ситуации в Афганистане будет прикладывать все политические и дипломатические усилия вплоть до сотрудничества с движением «Талибан», пишет The Independent. По данным газеты, британский премьер вместе с тем призвал судить талибов по их делам и воздержаться от признания их режима до тех пор, пока он не станет соответствовать требованиям, которые должно будет установить международное сообщество.



Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов «по необходимости» сотрудничать с группировкой «Талибан»* для того, чтобы «найти решение» ситуации в Афганистане, где британское правительство сейчас пытается эвакуировать людей из Кабула, сталкиваясь при этом со «сложнейшими» проблемами, пишет The Independent.

Как уточняется в материале издания, Джонсон на пресс-конференции в пятницу по итогам четвёртого экстренного заседания комитета Cobra (чрезвычайный комитет правительства Великобритании, созываемый в особых случаях. — ИноТВ) заверил граждан в том, что Лондон продолжит прикладывать «политические и дипломатические усилия для того, чтобы найти решение для ситуации в Афганистане», в которые в том числе входит «и сотрудничество с «Талибаном» по необходимости».

Ранее международная неправительственная организация Amnesty International со ссылкой на свидетельства очевидцев заявила, что в начале июля в 60 км от Кабула талибы совершили массовое убийство хазарейцев — представителей одного из этнических меньшинств Афганистана, напоминает обозреватель The Independent. Как подчеркнула генеральный секретарь организации Аньес Калламар, эта жестокая резня стала «напоминанием о том, как вели себя талибы в прошлом, и ужасающим сигналом о том, до чего может довести их власть». А другая организация, передающая данные о ситуации в Афганистане ООН, сообщила, что талибы обходят дома в поисках людей, сотрудничавших с силами НАТО или бывшим правительством страны. Такие данные прямо противоречат заявлениям самих талибов, которые в ходе пресс-конференции на этой неделе заявляли, что их движение изменилось и на этот раз не станет мстить бывшим оппонентам после прихода к власти, подчёркивает журналист The Independent.

Впрочем, Джонсон, отвечая в пятницу на вопрос о том, верит ли он заявлениям представителей «Талибана», подчеркнул: «На мой взгляд, верить людям на слово очень важно». «Мы надеемся, что они говорят искренне, — добавил британский премьер. — Но опять же, как я уже говорил, выступая в палате общин — и, как мне кажется, той же позиции придерживаются все, и президент США, и президент Франции Макрон, и Ангела Меркель, и все, с кем я лично это обсуждал, — мы будем судить их по делам, и вот это важнее всего».

В своём обращении к палате общин в ходе экстренного заседания, посвящённого ухудшению ситуации в Афганистане, Джонсон также подчёркивал, что признание «любого нового режима в Кабуле преждевременно или на двусторонней основе» любой страной будет «ошибкой», пишет The Independent. «Вместо этого странам, которым небезразлично будущее Афганистана, следует совместно установить требования, которые должен будет соблюсти новый режим, а уже затем вместе решить, признавать ли его и на каких условиях», — цитирует газета выступление премьера.

В пятницу глава правительства также отметил, что эвакуация людей из Афганистана осложняется целым рядом «сложнейших» задач логистического характера, но подчеркнул, что ситуация в Международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле в целом «стабилизировалась». До этого, в четверг, Джонсон уточнял, что британская сторона уже вывезла из страны тысячу человек, а в пятницу вывезет ещё столько же. «Многие из них — это, конечно, люди, имеющие гражданство Великобритании или вид на жительство, которые возвращаются домой, а многие — люди, приезжающие по Программе переселения и помощи афганцам, ARAP, и они — это переводчики и другие специалисты, перед которыми мы в долгу», — приводит слова премьера The Independent.

Джонсон также отметил, что Лондон будет соблюдать обязательства перед Афганистаном и дальше, подчеркнув: «Думать, что конец нынешнего месяца или начало сентября — это некий порог, после которого мы свернём своё участие и потеряем желание помогать, — ошибочно». «Не лишним было бы и повторить, что сегодня, в конце 20-летнего цикла нашего активного участия в ситуации в стране, у нас накопился огромный список достижений, которыми можно гордиться, — также заявил премьер. — Стоит подчеркнуть, что британские вооружённые силы, дипломаты и сотрудники гуманитарных организаций действительно помогли поменять жизнь в буквальном смысле миллионов афганцев к лучшему, помогли миллионам женщин и девочек получить образование, которое они бы без этой помощи получить не смогли, и не дали терроризму распространиться до нашей страны».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.