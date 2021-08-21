 

Аксенов не увидел в «Крымской платформе» Киева логики или здравого смысла

21.08.2021, 23:12, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ запланированном Украиной саммите «Крымская платформа» нет логики и здравого смысла, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он не понимает, что «хотят делать» на саммите. По его мнению, Украина «собирает там союзников», на саммите «вынашивают планы, козни, как российскому Крыму нанести максимальный ущерб», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Напомним, участники саммита 23 августа в Киеве обсудят вопрос «возвращения» контроля над полуостровом Украиной. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».



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