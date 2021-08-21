Путин и Никитин обсудили проект ВСМ Москва – Нижний Новгород

Нижегородский губернатор Глеб Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил присмотреться к проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Нижний Новгород.

Никитин заявил, что хочет «обозначить глобальный вопрос» по поводу «высокоскоростной магистрали Москва – Нижний Новгород», на решение которого в городе рассчитывают. «Очень большая была работа», – сказал он. Путин ответил, что проект могут «убить самолеты», передает РИА «Новости».

По словам губернатора, реализация проекта позволит доехать менее чем за два часа из Нижнего Новгорода в Москву. Хотя «многие говорят, что это приведет к оттоку», Никитин полагает, что «это приведет к притоку», поскольку «можно будет прямо на работу ездить». Путин ответил, что «с учетом принятых решений по финансированию отдельных проектов его точно можно сохранить».

Путин осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции, которая длилась 50 лет. Президент также посетил Михайло-Архангельский собор, где поставил несколько свеч у икон. Кроме того, он возложил цветы к Вечному огню. Затем Путин пошел на смотровую площадку, откуда увидел Нижний Новгород с высоты. «Супер», – сказал он.

Также президент посетил парк отдыха «Швейцария». Никитин рассказал, что «парку 118 лет, в 1903 году он был высажен родителями с детьми». Он пояснил, что парк назвали «Швейцария» за «склоны, ландшафты, которые напоминали Альпы». Он добавил, что проведена реконструкция верхнего плато. Президент обратил внимание на безопасность: «Нужно, чтобы обязательно людям с детьми, девочкам, мальчикам, которые пришли погулять, чтобы безопасно себя здесь чувствовали». Президенту рассказали, что есть освещение по всему парку, а также система видеонаблюдения.

Напомним, глава государства приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летия города. Путин заявил, что в Нижнем Новгороде сконцентрирован «культурный код» и «национальная идентичность» народа России. Накануне Путин высказался о целесообразности развития ВСМ в России. Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин указывал, что билет на ВСМ между Москвой и Нижним Новгородом будет стоить дешевле самолета.