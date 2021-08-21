 

СНБО Украины и Рада поспорили, кого проще подкупить

21.08.2021, 23:12, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков высказались о влиянии олигархов на СНБО и парламент.

Разумков считает, что нужно создать независимую комиссию, которая будет определять, кого считать олигархом. По его мнению, СНБО этим заниматься не должен, так как представители бизнеса контактируют с представителями власти, возникает конфликт интересов, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Комментируя высказывание спикера Рады, который также является членом СНБО, Данилов предложил Разумкову «непосредственно» указать тех, кого «могут коррумпировать олигархи» в СНБО. Если спикер прав, считает Данилов, необходимо «указывать, кто к этому склонен» и «может поддаться этому искушению». По его словам, как раз влияние олигархов на Верховную раду является очень большим, и «это надо прекращать».



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