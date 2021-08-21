Свободное платье: как его сочетать с длинной рубашкой и другими предметами гардероба, чтобы выглядеть женственно и одновременно дерзко

В последнее время свободное платье стало одной из самых любимых вещей женщин по нескольким причинам. Одной из них является то, что такой наряд помогает визуально скрыть все имеющиеся недостатки фигуры, а движения сделать более свободными. Такое платье можно сочетать с кардиганом или обтягивающими брюками, чтобы сделать свой образ еще более запоминающимся. Вот некоторые наиболее интересные модели нарядов и их сочетание с другими предметами гардероба.

Приглушенный коричневый цвет

Мягкий коричневый оттенок поможет сделать образ более спокойным, гармоничным и элегантным.

Это красивое свободное платье с интересными и оригинальными акцентами на рукавах. Его изюминка – это оригинальный лиф и юбка со складками. Чтобы создать более гармоничный образ, стоит сочетать такой наряд с туфлями такого же цвета.

Платье с длинной рубашкой

Очень красиво, стильно и эффектно выглядит свободное платье с V-образным вырезом вместе с длинной рубашкой.

Платье в данном случае напоминает сарафан. Такой наряд поможет сделать внешний вид каждой девушки более интересным, расслабленным и одновременно дерзким. Кроме того, сочетание черного платья и зеленой рубашки помогает создать более интересный повседневный образ. Такое платье гармонично будет смотреться с кроссовками. При выборе обуви стоит отдавать предпочтение контрастным тонам.

Цветочные мотивы

Для девушек, которые хотят в полной мере продемонстрировать свою женственность, отличным вариантом станет свободное платье с красивым и нежным цветочным мотивом. Этот наряд поможет сделать внешность более милой и романтичной.

Это платье в цветочек можно красиво сочетать с туфлями на плоской подошве и вязаной сумкой. Его изюминка – это оригинальные пуговки на лифе. Чтобы добавить визуального эффекта своей внешности, стоит надеть красивый браслет.

Свободное платье с вышивкой

Белый цвет в наряде может создать впечатление того, что такая одежда слишком простая и непринужденная.

Чтобы сделать свою внешность более яркой и интересной, можно надеть красивое белое платье с яркими цветочными мотивами. Свободный наряд с пуговицами спереди и каймой на рукавах может сделать образ более стильным. Стоит сочетать такое платье с красивыми босоножками на каблуках, чтобы выглядеть еще более утонченно.

Женственный трехцветный наряд

Это свободное платье помогает выглядеть очень женственно и подчеркивает независимость натуры. Такой наряд с капюшоном и стильными завязками точно произведет впечатление.

Трехцветная юбка создает яркий контраст, но цвета подобраны так, чтобы они сочетались с доминирующим черным. Отличным дополнением к такому наряду будут красивые белые кроссовки.

Спокойный синий

Грамотно подобранная цветовая палитра одежды поможет сделать образ более завершенным. Если не хочется выглядеть скучно и однообразно, стоит выбрать для себя красивое голубое платье.

Этот наряд имеет рисунок в виде полосок. В дизайне модели мы видим несколько фрагментов голубого цвета, но оттенки разные. Вверху мы видим очень светлый (почти белый) голубой цвет, который с каждым ярусом становится все насыщеннее. Отлично смотрится такое платье в сочетании с босоножками на каблуках.

Лаконичный черный цвет

Многим девушкам нравится одежда, выполненная в черных тонах. Это подходящий цвет, если хочется визуально сделать свою фигуру более утонченной и скрыть лишние килограммы.

Можно надеть свободное платье с длиной рукава в три четверти и юбкой в полоску. Это выглядит весьма оригинально. Вертикальные полосы визуально делают фигуру стройнее. Чтобы образ получился еще более привлекательным, стоит добавить аксессуары, такие как браслеты и цепочки. Чтобы сделать образ повседневным, дополните его кроксами.