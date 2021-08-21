Президент Литвы рассказал, работают ли санкции ЕС против России, которые были введены из-за аннексии Крыма

Науседа сказал, что это “не такой простой вопрос”.

“В моей стране мы даже обсуждали об эффективности санкций, наложенных на Россию. Недавно мы наложили их также на белорусский режим. Я думаю, что такие санкции в экономическом секторе работают. Они имеют влияние на российскую экономику, а также они очень важны для того, чтобы изменить поведение России и Беларуси, которое они демонстрируют в последнее время. Но, конечно, должна быть очень четкая связь между поведением и санкциями. Если будут какие-то сдвиги, какие-то признаки того, что эти страны начали менять свое поведение, свое отношение к западному сообществу, я думаю, мы будем первыми, кто сядет за стол переговоров, чтобы обсудить отмену санкций. Но сейчас, очевидно, нет никаких оснований или причин для обсуждения любых изменений в режиме санкций, которые мы наложили на Россию”, – заявил президент Литвы.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

21 июня Евросоюз продлил на год санкции против России, введенные за оккупацию Крыма. Действующие ограничительные меры включают запрет на импорт в Евросоюз товаров, произведенных в Крыму. Также сохраняются ограничения на инфраструктурные, финансовые инвестиции и туристические услуги на оккупированном полуострове. Помимо этого, запрещен экспорт товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном, энергетическом секторах или для добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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