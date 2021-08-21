 

Президент Литвы: “Северный поток – 2” делает ЕС еще более зависимым от российского газа

21.08.2021, 22:28, Новости дня
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“Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и поведение России, проект “Северный поток – 2″ делает Европейский союз еще более зависимым от российского газа. И с самого начала Литва была против этого проекта, как и другие балтийские страны и Польша, потому что мы не считаем, что этот проект коммерческий – мы считаем его геополитическим. И я думаю, что он создает определенные риски для ЕС, который будет более зависимым от поставок российского газа. И, конечно, это дополнительная угроза”, – сказал Науседа.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что “Северный поток – 2” готов на 99%. 17 августа радиостанция Deutsche Welle сообщала, что строительство “Северного потока – 2” планируют завершить 23 августа.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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