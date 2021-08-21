Кулеба о Крымской платформе: Стратегия, проверенная историей

“Мы выведем Россию из “глухого угла” и из Крыма. Это же политика. И есть два выбора всегда в политике: или ты сидишь и ничего не делаешь, ждешь, “пока петух свистнет”, или ты всячески помогаешь “петуху свистнуть”. Вот и все”, – сказал он.

По словам украинского дипломата, “это стратегия, проверенная историей”.

“Время от времени в истории одни страны захватывали территорию других государств. Но когда ты имеешь системную работу ключевых игроков, направленную на одну конкретную цель – освободить оккупированную территорию, то, в конце концов, это даст свой результат”, – объяснил Кулеба.

Он подчеркнул, что “для того, чтобы появились какие-то конкретные действия, нужно иметь тех, кто эти действия будет делать”.

Глава МИД Украины отметил, что “100-процентные гарантии есть только у Господа Бога, все остальное – это результат системной работы”.

“Я могу обещать, что мы вместе с партнерами будем системно работать над тем, чтобы платформа была эффективной. И тот факт, что эти участники будут на саммите, подтверждает, что есть с кем работать. И тот факт, что у нас будет содержательная “Крымская декларация”, подтверждает, что эти участники готовы брать на себя обязательства, принимать конкретные шаги”, – заявил Кулеба.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием “Крымская хартия”, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

19 августа Кулеба сообщал, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявил, что, независимо от уровня представительства, страны – участники саммита становятся основателями Крымской платформы.

20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.

В работе платформы примет участие заместитель генсека НАТО.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа говорил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.

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