 

Юная лыжница скончалась после травмы головы на тренировке в Нижегородской области

21.08.2021, 22:18, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийская лыжница Динара Гаджиева умерла после того, как получила травму на тренировке, она разбила голову на лыжероллерной трассе, 16-летняя спортсменка была членом юношеской сборной Нижегородской области по лыжным гонкам.

Девушка была в шлеме, но удар был слишком сильным, ее в экстренном порядке доставили в одну из больниц Сарова, но спасти лыжницу не удалось, пишет «Чемпионат».

Само происшествие случилось еще 9 августа в лагере «Лесная поляна». Во время тренировки спортсменка набрала большую скорость, не удержалась на ногах, упала и ударилась головой.

Гаджиева также является неоднократным победителем и призером областных соревнований.



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