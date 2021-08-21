Мнение: Русскость без самоедства, Моргернштерн вместо Пушкина и переписывание классики

1. В комментариях на Дзене подняли важный вопрос: можно ли обновить депрессивную и устаревшую школьную программу по литературе, включив в неё произведения с положительными героями и современным языком, не потеряв при этом наш русский культурный код? Вот фрагмент диалога читателей на эту тему:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/literatura-vospityvaet-slabakov-fentezi–v-shkolnuiu-programmu-i-pravilnye-knigi-19-veka-6117dd83eb7b2156cd0fe5ce#comment_906172531

Марина Левых: Я, прочтя эту публикацию, была весьма озадачена… С одной стороны, действительно, школьная программа весьма занудна и депрессивна. Если уже 45 лет назад мне было довольно мучительно читать про Му-Му и про то, что происходило после бала, про поле Аустерлица и про убиение старухи топором, то каково современным школьникам, которые привыкли к гораздо большей свободе выбора поступающей к ним информации. Вся русская и советская классика в наше время вообще не катит. Я бы тоже ни за что не стала бы это всё перечитывать, притом, что читать любила всегда и до сих пор это мой любимый досуг. Но, с другой стороны, это же наша, русская литература. Занудная, депрессивная, но наша. Если исключить знакомство с ней наших школьников, то чем они будут отличаться от американских или прочих других? Не потеряем ли мы свою идентичность? Толкиена читала с наслаждением, но это не наше. Останемся ли мы русскими без мучительного чтения Толстого, Достоевского и Чехова? Или это не страшно, не принципиально. Можно воспитывать детей на манге, на сагах или на католических молитвах, смысл воспитания не поменяется? Или мы обречены на пытку нашей литературой? Вот только читают ли современные школьники то, что им задают? Уверена, что большинство, умудряется проскользнуть мимо с помощью кратких изложений и готовых сочинений. Так что, всё равно изучение литературы абсолютно неэффективно. Может, и вправду, романы заменить хорошей фантастикой? Крапивин, Носов, Стругацкие – для старших… После ковида память стала совсем дырявая, никак не вспомню фамилию автора «Дозоров», ну, понятно, короче…

А нудную классику оставить студентам-филологам, она им как раз по возрасту больше подойдёт. Но захотят ли они её изучать?

Останемся ли мы русскими без литературы? Или это будут уже люди, обладающие совершенно чуждым мировоззрением?

Внучка пока читает по литературе, что задают, но обожает японские мультики, рисует их героев и может о них долго рассказывать, это ей интересно по-настоящему. Запрещать? Не вижу смысла. Но иногда внуки кажутся инопланетянами…

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/literatura-vospityvaet-slabakov-fentezi–v-shkolnuiu-programmu-i-pravilnye-knigi-19-veka-6117dd83eb7b2156cd0fe5ce#comment_906194631

Юрий Кузнецов: Мировоззрение поменялось, отношение к жизни поменялось. Я учился в школе в 90-е, был, на минуточку, ботаном-отличником. Среди моего круга общения было чёткое ощущение, что нам задают читать какую-то шляпу, и при этом надо заставить себя написать про это что-то хорошее, «это ж классика». Непонимание мотивации главных героев, именно такое, о котором вы пишете. Да, это образцы хорошего сложного русского языка, но для подростков полностью оторванные от жизни. Некоторые произведения таскают как неудобный чемодан – нести неудобно, выкинуть жалко.

Некоторые люди говорят, «как мы уберем из школьной программы русскую классику, это же наш культурный код». Окститесь, какой код? Он уже давно другой. Цель изучения литературы – чтобы молодые люди учились анализировать текст и доходчиво излагать свои мысли на русском языке. Материал можно и обновить.

2. Масштабное обновление школьной программы необходимо, но… есть опасность увлечься. В комментариях читатели обсуждают возможность замены устаревшего поэта Пушкина на востребованного рэпера Моргенштерна:

https://olegmakarenko.ru/2210105.html?thread=817196089#t817196089

novikoff_a: Может еще Пушкина заменить на Моргенштерна?

zinal: Кстати, при всём моём неприятии оного Моргенштерна, сходство таки есть.

Пушкинъ тот ещё отморозок был, и ради эпатажа публики многое делал специально.

Талант его отрицать нельзя — но сие дело субъективное, Моргенштерн вот тоже явно в жилу попал…

Формально, сравнение во многом верное. Пушкин, как известно, был бабник, скандалист, дуэлянт, игрок, модник, любитель шикарной светской жизни, а также весьма успешно зарабатывал на своём творчестве и эпатажном образе.

Однако любим мы Александра Сергеевича всё же не за это, а за то, что он написал множество замечательных произведений и создал, как считают литературоведы, русский литературный язык (впрочем, язык-то он создал путём сближения и смешивания «высокого» литературного стиля и «низкого» разговорного языка, чем балуются и многие нынешние рэперы…).

На всякий случай: конечно же, я не готов сравнивать этих поэтов всерьёз. При всём уважении, тексты Пушкина находятся совершенно на другом уровне, чем тексты известных мне русских рэперов.

3. В комментариях указали на интересный пост. Блогер rikkitiki-tavi задаётся вопросом: почему мы делаем новые переводы зарубежной классики, почему мы переснимаем классическое кино на современном техническом уровне, но при этом оставляем как есть отечественную классическую литературу – порой весьма далёкую от нас и по языку, и по содержанию?

https://rikkitiki-tavi.livejournal.com/135118.html

Литература уже середины ХХ века и раньше совсем другая. Другой язык, другие отношения, другое общество, другие проблемы, другая мораль. «Вечных» произведений, в которых можно абстрагироваться от атмосферы-по пальцам (для меня самый яркий пример – «Мастер и Маргарита»).

А ещё… вот возьмём кино. Кино начала ХХ века очень наглядно отличается. Есть шедевры типа «Унесенных ветром» или «В джазе только девушки», которые и сейчас прекрасно смотрятся. Но ведь есть очень много фильмов, которые переснимают, правда? Почему их переснимают? Потому что изначальные версии основаны на хорошем материале, но сняты не так, чтобы современный зритель их смотрел. И многие сняты хуже по качеству, чем ремейки. Хуже монтаж, хуже режиссура, хуже игра актёров. Ну это же логично, что за много лет люди научились лучше снимать, правда ведь? Ну никто же с этим не поспорит? Прогресс не стоит на месте. Люди открывают какие-то новые режиссерские приемы, анализируют реакцию зрителей. <…>

А почему никто не переписывает литературу? Почему этот жанр застыл во времени и считается, что написанные 200 лет назад произведения – непререкаемые шедевры? Что, писательство деградирует и не развивается? Что за эффект уточки, что прочитанные в детстве из-под палки книги из школьной программы становятся эталоном? Почему люди стали меньше читать? Может, потому что им охотку отбили устаревшими морально школьными книгами?

Я почитала недавно околоклассические произведения. Фицджеральда, Ремарка, Хэмингуэя.

Их очень сложно читать. У русской классической литературы есть ещё приколы с речевыми оборотами, тут с этим норм, потому что переводы современные. Но блин… ощущения как от древних фильмов. Тех времен, когда ещё не сильно понимали как нужно снимать, чтоб людям понравилось. И это они ещё относительно современные авторы.

Есть две точки зрения. Первый аргумент любителей классики – сложные произведения развивают мышление, нефиг пихать в голову информационный фаст-фуд. Только сложные книги заставляют тебя думать. Страдай… <…>

А мне видится вот что. Человек может быть гениальным мыслителем, но при этом быть не очень гениальным писателем. Если ты не можешь внятно донести свою мысль до читателя, если читателю приходится продираться через дебри твоих слов, это читатель дурак или тебе таланта не хватает сформулировать нормально? Плюс способы построения сюжета. Кто виноват в том, что читатель весь рот порвал от зевоты, пока тебя читал? Сейчас вся индустрия направлена на удержание внимания человека. Такое ощущение, что раньше вообще не парились по этому поводу.

Чем современнее произведение, тем проще оно читается. Даже не очень хорошее и нудное читается лучше, чем иная столетняя классика.

Я сейчас не говорю об исключениях. Есть откровенно плохая литература любых веков. Есть безусловные шедевры вне времени. Это единичные случаи.

Меня подбешивает, что в шедевры записывают чуть ни всё, что подходит к отметке сто лет и старше. Почему вдруг?

Меня подбешивает, что школьная программа не дорабатывается. Что подросток, который не хочет читать «три мушкетера», клеймится позором со стороны взрослых.

Надо ли читать классику? Вполне можно. Но прививать ей любовь к чтению – занятие сомнительное.

Плохо ли, что выпускается куча мусорной литературы? Ну извините, вы посмотрите на рейтинговые сериалы. Люди с упоением смотрят «Сваты» и «Универ». У большинства людей вкус довольно непритязательный. Им бы чего попроще. Пользы от бульварных романов никакой нет. Но тем, кто это читает, и от классики пользы не будет.

Само собой, любителям истории и специалистам по литературе классику нужно читать, и непременно в оригинале (без пересказов и сокращений). Однако если наша главная цель в школе – это всё-таки научить детей читать книги в принципе и грамотно-красиво выражать свои мысли на письме – то здесь с классикой уже не всё так однозначно.

Если вы заставите ребёнка читать древнегреческие трагедии, – он, с большой вероятностью, возненавидит их и всё, что с ними связано. Если же вы ненавязчиво подсунете ему «Легенды и мифы Древней Греции» в пересказе Куна – то, скорее всего, ребёнок навсегда влюбится в античную мифологию.

По поводу засилья негативных персонажей в произведениях школьной программы многие читатели написали в комментариях, что это, мол, ерунда: на негативных примерах также можно и нужно учиться (если, конечно, учителя будут старательно напоминать школьникам, что это именно негативные примеры).

Возможно, классику таким же образом можно использовать и для того, чтобы показывать детям, как не следует писать, и почему книги могут быть скучными и неудобочитаемыми?

Но тогда надо предметно разбирать технически устаревшие тексты и демонстрировать хорошие современные примеры художественного письма, чтобы было с чем сравнивать.