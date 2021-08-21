Игра по-крупному – Личное мнение

Настя Решетова, бывшая сожительницей карликового султана рэпа, считает себя намного умнее и хитрее своей предшественницы на том же ложе любви Шишковой.

Это ты легла — лапки кверху. Стала прислугой, отдав ребёнка. А вот я умнее — сына не отдам и пусть все вокруг меня танцуют!



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Своя логика в этом, конечно, присутствует. Я решаю, говорит Настя, будет ли проводить время мой сын с отцом или нет.

В этой логике Тимурка должен стать тут же нижним. Уговаривать Настеньку — дай мне сына! Это же и мой сын, вот тебе за это — ништячок!

«По идее, это от меня зависит — будет ли Ратик ближе к папе или нет. Если бы я отпустила сына жить с ним и в долгосрочный отпуск, то было бы иначе. Плюс Ратик еще маленький, чтобы постоянно разделять с отцом досуг и развлечения», — высказала свою позицию Настя.

В силу своего развитого материнского инстинкта, Решетова пошла ва-банк, исходя из ошибочной предпосылки, что и у Тимана есть равный материнскому отцовский инстинкт.

А у Тимура логика своя — совершенно иная. Не отпускают сына с ним? Он поедет с дочерью, сделает ей подарочек, будет общаться с ней.

Пытаясь манипулировать Тимуркой, Настенька совершает ошибку. Предпосылка, что султанчику жизненно необходим её сын, в корне неверная.

Наверное, Тимурка взял бы собой на отдых обоих детей, но раз не дали — он не грустит и вообще об этом не думает. Не дали сына? Тусит с дочкой.

На самом деле, ситуация ещё хуже для Решетовой: если Юнусову будет нужен сын, он заведёт себе новую наложницу и родит ещё раз — в чём проблема? Да и Настя, старательно вбрасывающая про отношения с другими мужчинами, ещё меньше нужна Тимурке, чем её сын.

Играя по-крупному, Решетова рассчитывает, что к ней будут ходить с поклоном. Дай сыночка, дай на недельку — вот тебе что-нибудь. В реальности же, валиде Симоне хватает внучки, Тимурке — дочки, а если не дают сынка, то, как говорится, с глаз долой — из сердца вон.

От меня зависит, говорит Решетова, будет ли Ратик ближе к папе или нет. Ну-ну, вот только не боится ли Настенька неизбежного, когда Ратик станет совсем чужим отцу и совершенно неинтересен?

Нет, Настя, ты не умнее Шишковой.

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