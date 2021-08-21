Главный реестр физлиц, юрлиц и всего такого иностранного

Минюст распечатал еще один список «иноагентов» накануне выборов. Туда входят общественные движения, которые даже не смогут защититься в суде.

В феврале Минюст РФ объявил о создании еще одного, новейшего реестра «иностранных агентов» — специально для движений, не имеющих юридического лица в России. Это уже четвертый подобный перечень. До сих пор существовали списки отдельно для организаций, СМИ и физлиц, которые, по мнению властей, выполняют функции «иноагентов». Также с этого года в избирательном законодательстве ввели понятия «кандидата-иноагента» и кандидата, аффилированного с «иностранным агентом». Список незарегистрированных общественных «объединений-иноагентов» до недавнего времени оставался пустым. 18 августа в него включили движение в защиту прав избирателей «Голос»*.

Решение о включении в реестр принимает Минюст РФ во внесудебном порядке. Представители «Голоса» связали получение нового статуса с тем, что через месяц в РФ пройдет единый день голосования. 19 сентября в регионах выберут местных представителей и депутатов Госдумы. Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц назвал это «серьезным сигналом о готовящихся фальсификациях», а совет движения опубликовал заявление о намерении продолжать работу вопреки давлению.

Мельконьянц рассказал «Новой газете», что движение пока не получило от Минюста ни одного официального документа, а о включении в реестр они узнали из СМИ. Согласно данным на сайте министерства, политическая деятельность «Голоса» заключается в содействии развитию демократического правового общества и помощи россиянам в реализации их избирательных прав. В графе об источнике финансирования указано лишь одно предложение: «гражданка Республики Армения».

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц

«Кто это такая, кого и как она профинансировала — мы не знаем. Хотя, судя по тому, что это прописано в реестре, мы в первом отчете должны будем как-то эту гражданку учесть», — рассказал Мельконьянц.

Новый статус накладывает на «Голос» ряд обязательств: маркировать материалы и отчитываться о финансах раз в квартал.

В движении пока не понимают, как выстраивать отчетность, потому что у образования без юрлица нет имущества и банковских счетов.

«Мы будем делать запросы в Минюст с целью истребовать у них все материалы о принятом решении и после ознакомления с ними обратимся в суд, чтобы оспорить», — говорит Мельконьянц.

«Голос» всегда подают первым

Первый реестр для «иноагентов» — туда включили НКО — появился в РФ в конце декабря 2012 года. И первым же номером в списке оказалось юрлицо «Голоса», зарегистрированное в форме ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей. Власти посчитали зарубежным финансированием Премию имени Сахарова в размере 7,7 тыс. евро, которую ассоциация незамедлительно вернула отправителю. Как политическую деятельность Минюст РФ трактовал разработку правозащитниками проекта Избирательного кодекса России.

Тогда министерство инициировало закрытие «Голоса», и в 2016 году ассоциацию ликвидировали через суд. По словам Мельконьянца, работу зарегистрированного объединения власти фактически заблокировали в 2013 году, тогда было создано одноименное движение, функционирующее уже около восьми лет.

«Конечно, у нас были опасения, что движение также подвергнется преследованию, но на протяжении длительного времени удавалось эффективно развиваться, вовлечь многократно больше участников, — рассказывает он. — Мы собирали пожертвования от российских жителей и, пусть и в непростых условиях, работали».

Мельконьянц уверен, что список незарегистрированных «организаций-иноагентов» пополнится до конца года различными правозащитными проектами. «Те, кто инициировал принятие реестра, должны будут отчитаться, что его создали не напрасно, — считает Мельконьянц. — Это приведет к тому, что не останется ни одного независимого от государства гражданского объединения, которое не было бы вовлечено в какой-либо реестр.

Сейчас уже очевидно, что придут за всеми. Реестров и возможностей достаточно. Медлить они не будут».

В 2014–2015 годах реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранных агентов», стремительно расширился за счет правозащитных и просветительских проектов. Некоторые из них решили «уйти» от неудобного статуса способом ликвидации юридического лица и созданием нового, другие боролись иначе.

Объединение «Комитет против пыток»** (КПП) борется с превышением должностных полномочий силовиками с 2000 года, используя собственную методику общественного расследования. За время их работы более 150 сотрудников правоохранительных органов, причастных к пыткам, по решению суда оказались в местах лишения свободы. КПП внесли в реестр «НКО-иноагентов» в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо под похожим названием — «Комитет по предотвращению пыток»**. Спустя полгода в список «иноагентов» включили и его, организацию снова закрыли. В настоящее время «Комитет против пыток» работает как незарегистрированное общественное объединение.

«Правозащита — это не «Газпром»

«Мы каждый раз обжаловали это решение в суде, «тестируя» законодательство. Категорически не согласны с тем, что занимаемся политической деятельностью в том смысле, в котором она прописана в этом законе.

Назвать борьбу с пытками попыткой изменить государственную политику, на мой взгляд, странно, —

говорит глава «Комитета» Игорь Каляпин. — Но я в конце концов сделал вывод, что, видимо, большие чиновники в судейских мантиях лучше меня понимают, что такое государственная политика. Это все неудобно, несправедливо, нелогично, контрпродуктивно, но у власти есть полномочия так делать».

Правозащитник, глава «Комитета против пыток» Игорь Каляпин. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Игорь Каляпин считает, что включение в реестр незарегистрированных «объединений-иноагентов» КПП может произойти совсем скоро. «Чиновники никак не поймут, что правозащитники — это не «Газпром» с уставными средствами, активами, скважинами и так далее. Любая нормальная правозащитная организация — это в первую очередь команда, граждане. Команда будет продолжать делать свое дело».

Правозащитный центр «Мемориал»** с 1989 года занимается исследованиями политических репрессий в СССР и современной РФ и оказывает помощь политическим заключенным. Его признали «иностранным агентом» в 2014 году, «Международный Мемориал»* — в 2016 году. Это решение правозащитники оспаривают в суде вплоть до Европейского суда по правам человека, и позиция юристов заключается в том, что «Мемориал» не занимается политической деятельностью и не влияет на принятие государственных решений, а, соответственно, не может быть «иноагентом». Только за 2020 год на организацию составили не менее 28 административных протоколов за неисполнение закона об иностранных агентах. Общая сумма штрафов «Мемориала» достигла 6,1 млн рублей.

«Бесконечно бороться в отечественных судах невозможно, мы уже обратились в Европейский суд, и пока он не вынес решения, приходится с этим жить», — говорит член Совета ПЦ «Мемориал» Сергей Давидис. По его словам, «Мемориал» не рассматривал вариант с перерегистрацией юрлица — это было бы затруднительно технически и в целом бессмысленно, потому что штат сотрудников и адреса офисов в регионах остались бы те же.

Член Совета «Мемориала» Сергей Давидис. Фото: facebook/sergei.davidis

«Мы абсолютно не согласны с базовым законодательством об «иноагентах», а что касается незарегистрированных объединений — это и вовсе большой абсурд. Это заведомо дискриминационный закон с нечеткими требованиями, — рассказал Сергей Давидис «Новой». — Ни деятельность, ни финансирование у них не формализованы.

В отличие от «НКО-иноагента», незарегистрированная организация даже не обладает правами юрлица и не может обжаловать решение в суде».

Правозащитное движение Льва Пономарева*** «За права человека»** существует с 1997 года. Его признали «иностранным агентом» в 2014 году, а затем исключили из реестра после проверки Минюста, которая пришла к выводу, что организация перестала выполнять функции «иноагента». В 2019 году движение вновь включили в список «НКО-иноагентов» и ликвидировали решением суда, Лев Пономарев связал это с активной общественной кампанией по уголовным делам «Сети»**** и «Нового величия»*****. В ответ на ликвидацию движения его участники создали незарегистрированное общественное объединение — Национальную общественную организацию «За права человека». В декабре 2020 года самого Пономарева внесли в реестр «СМИ-иноагентов» как физлицо. В марте 2021 года НОО «За права человека» была распущена в связи с введением нового реестра и необходимостью вносить себя в него самостоятельно, проект продолжил существовать без юридической формы.

Член Правозащитного совета РФ Лев Пономарев. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

«Следующий шаг после признания «иноагентами» незарегистрированных организаций — это, видимо, лишение гражданства.

В этом направлении все движется, — считает Пономарев. — Есть и более жесткая история — «враг народа», когда «неугодных» расстреливают и арестовывают, в нашем случае скорее арестовывают. Все происходит точечно».

Впервые понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательстве в 2012 году, изменения внесли в закон «О некоммерческих организациях». В 2017 году статус «иноагента» стал доступен и для средств массовой информации в качестве зеркальной меры на притеснение российских журналистов в США — накануне канал Russia Today принудили зарегистрироваться в таком статусе в американском Минюсте. Ведомство посчитало, что RT действует в интересах российского правительства, соответственно, каналу необходимо иметь соответствующую маркировку и отчитываться о своем финансировании на территории страны.

В конце 2020 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому и физическое лицо может стать «иноагентом». Для присвоения такого статуса достаточно получить хотя бы раз финансовую, материальную или организационно-методическую поддержку из-за рубежа. С 2021 года в реестр «иноагентов» стало возможно включать и общественные объединения, не имеющие юридического лица в России. С 1 марта вступил в силу закон о более высоких штрафах и уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы для тех, кто ранее привлекался к административной ответственности в связи с нарушениями в деятельности «иноагента». 20 августа стало известно, что Минюст предложил ужесточить отчетность таких некоммерческих организаций и сообщать точную информацию по каждому проводимому мероприятию, включая число участников, цели и источники финансирования. Документ находится на общественном обсуждении до 1 сентября.

С начала 2021 года список «СМИ-иноагентов» увеличился ровно в два раза. На данный момент в реестр «НКО-иноагентов» входят не менее 75 организаций, в реестр «СМИ-иноагентов» — 18 человек и 16 изданий, в реестр незарегистрированных общественных объединений — одно движение «Голос».

Алина Данилина, корреспондент

*Минюст внес движение в реестр общественных объединений, выполняющих функцию «иностранных агентов».** Минюст внес организацию в список НКО, выполняющих функцию «иностранных агентов».*** Минюст внес Льва Пономарева в список СМИ, выполняющих функцию «иностранных агентов».**** Организация признана террористической и запрещена в России.***** Организация признана экстремистской.

—