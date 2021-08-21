 

Посольство США поздравило украинцев с Днем Независимости песней “Мой друг”. Видео

21.08.2021, 21:34, Новости дня
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“С приближением Дня Независимости Украины украинские и американские работники нашего посольского сообщества спели песню “Мой друг” украинской группы Kozak System в честь дружбы между народом Украины и США. Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину – ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание”, – говорится в комментарии к ролику.

Песню исполнили в сопровождении музыкальной группы при посольстве США.

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Публикация от U.S. Embassy Kyiv Ukraine (@usembkyiv)

Контекст:

В 2021 году Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости. В Киеве запланирован ряд мероприятий, в частности – военный парад, а также концерт на НСК “Олимпийский”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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