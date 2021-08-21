Сдавшая ЕГЭ в восемь лет москвичка предположила, что закончит МГУ за два года

Поступившая в Московский госуниверситет девочка из Москвы Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, предположила, что сможет закончить вуз раньше положенного срока.

Девочка удивилась, когда узнала, что закончит институт через пять лет. «Почему через пять?», – спросила она в эфире НТВ.

Ее отец предположил, что она сможет закончить вуз и через два года. Ведущий Вадим Такменев пояснил, что в таком случае на момент окончания вуза ребенку будет 11 лет.

Девочка призналась, что хочет получить «какие-нибудь крылья» как у феи из сказки «Питер Пэн».

Летом текущего года восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, получив аттестат об окончании школы. Позже стало известно о ее намеренье поступить на психологический факультет МГУ, в вузе решили предоставить такую возможность в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Их девочка прошла, однако общего количества баллов за экзамены не хватило, чтобы зачислиться на бюджетной основе, тогда отец юной абитуриентки заявил, что намерен оплачивать обучение.