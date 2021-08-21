 

Сдавшая ЕГЭ в восемь лет москвичка предположила, что закончит МГУ за два года

21.08.2021, 21:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПоступившая в Московский госуниверситет девочка из Москвы Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, предположила, что сможет закончить вуз раньше положенного срока.

Девочка удивилась, когда узнала, что закончит институт через пять лет. «Почему через пять?», – спросила она в эфире НТВ.

Ее отец предположил, что она сможет закончить вуз и через два года. Ведущий Вадим Такменев пояснил, что в таком случае на момент окончания вуза ребенку будет 11 лет.

Девочка призналась, что хочет получить «какие-нибудь крылья» как у феи из сказки «Питер Пэн».

Летом текущего года восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, получив аттестат об окончании школы. Позже стало известно о ее намеренье поступить на психологический факультет МГУ, в вузе решили предоставить такую возможность в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Их девочка прошла, однако общего количества баллов за экзамены не хватило, чтобы зачислиться на бюджетной основе, тогда отец юной абитуриентки заявил, что намерен оплачивать обучение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / Задержаны предполагаемые сообщники луцкого террориста

19.10 / “Его было мало в моей жизни”. Dantes впервые рассказал о своем покойном отце

04.03 / Uniper указал на риск незавершения строительства «Северного потока – 2» из-за санкций

29.05 / В Майами при стрельбе на улице пострадали семь человек

04.12 / Российской вакцины от COVID-19 не существует – Степанов

09.06 / “Наш край” потребовал моратория на повышение тарифов на электроэнергию для населения

28.07 / У семьи Арашуковых потребовали изъять имущество на 1,5 млрд рублей

25.06 / “Ростов” выставит против “Арсенала” основной состав, несмотря на карантин команды

10.06 / В Китае представили модель MG 6 Pro

08.03 / France 24 – пока в Бразилии регистрируют рекордную смертность от коронавируса, Болсонару предлагает гражданам «прекратить ныть»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика