Сдавшая ЕГЭ в восемь лет москвичка предположила, что закончит МГУ за два года
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поступившая в Московский госуниверситет девочка из Москвы Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, предположила, что сможет закончить вуз раньше положенного срока.
Девочка удивилась, когда узнала, что закончит институт через пять лет. «Почему через пять?», – спросила она в эфире НТВ.
Ее отец предположил, что она сможет закончить вуз и через два года. Ведущий Вадим Такменев пояснил, что в таком случае на момент окончания вуза ребенку будет 11 лет.
Девочка призналась, что хочет получить «какие-нибудь крылья» как у феи из сказки «Питер Пэн».
Летом текущего года восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, получив аттестат об окончании школы. Позже стало известно о ее намеренье поступить на психологический факультет МГУ, в вузе решили предоставить такую возможность в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Их девочка прошла, однако общего количества баллов за экзамены не хватило, чтобы зачислиться на бюджетной основе, тогда отец юной абитуриентки заявил, что намерен оплачивать обучение.
Смотреть комментарии → Комментариев нет