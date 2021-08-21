Госкомиссия разрешила пуск спутников OneWeb с Байконура

Госкомиссия дала разрешение на пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», который должен вывести на орбиту 34 британских спутника OneWeb, проблема с пуском устранена, сообщил Роскосмос.

«Члены комиссии приняли решение о готовности к повторной заправке и пуску ракеты-носителя во вторую резервную дату – 22 августа в 01.13 по мск», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.

Ракета должна была стартовать 20 августа в 1.23 мск, но за 40 секунд до старта произошла автоматическая отмена предстартовой подготовки. Заказчиком пуска выступает французская компания Arianespace. Пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb перенесли на 21 августа.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что пуск ракеты-носителя перенесли по просьбе «европейских коллег».