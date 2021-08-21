 

Посол РФ в Афганистане усомнился в возможной экспансии талибов

21.08.2021, 21:24, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов усомнился в планах запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» проводить экспансию в другие страны.

«Я в это не верю. Я не верю, что они пойдут. У них слишком много дел дома будет. Страна разрушена полностью», – сообщил Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».

Талибы заявляли публично и приватно, что «им это не нужно», указал дипломат.

«Им не нужно, чтобы Афганистан стал прибежищем террористов. Насколько я понимаю, если верить их заявлениям, они хотят, чтобы Афганистан стал нормальной страной», – отметил Жирнов.

Также посол отмечал, что первые дни правления талибов в Афганистане можно оценивать позитивно, но пояснял, что РФ будет внимательно следить за ними.

Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам пришлось сжечь американские флаги.



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