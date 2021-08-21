 

Экс-глава Нацбанка Белоруссии Богданкевич об отставке Лукашенко: Надежда только на Путина

21.08.2021, 21:22, Разное
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Банкир полагает, что отставка белорусского лидера будет зависеть от президента России Владимира Путина. Он настолько уверен в своем прогнозе, что поспорил со своим другом на эту тему на бутылку коньяка.

Станислав Богданкевич заявил, что если бы он был главой России, то убрал бы Александра Лукашенко. Он объяснил, что белорусы сегодня не приемлют своего президента. “Надежда
осталась только на Путина”, – высказался эксперт.

Банкир заявил, что народ Белоруссии оказался не в силах убрать Александра Лукашенко с его поста. Также он уверен, что надеяться на западные санкции, которые могли бы пошатнуть нынешний режим, не стоит. Он напомнил, что на протесты в прошлом году вышли далеко не бедные люди.

Банкир убежден, что белорусы держали Александра Лукашенко у власти почти три десятка лет, поскольку плохо жил. В качестве доказательства Богданкевич отметил, что Белоруссия по доходам располагается в хвосте европейского
списка.



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