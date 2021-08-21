Сделано заявление о дипломатическом давлении Украины на Крым

По мнению эксперта, получив удобное для себя положение дел в Донбассе, переставший боятся Москвы Киев намерен нанести очередной удар по Крыму.

Он констатировал, что теперь в ДНР Украина уничтожает мирных жителей. Васильев добавил, что свои силы Незалежная наращивает с поддержкой Запада. Экс-депутат напомнил, что Турция поставляет Украине беспилотники “Bayraktar”. Он убежден, что Киев в будущем организует у себя производство данных беспилотников.

Эксперт считает, что у Украины был “план А”, который заключался в горячей фазе войны на Донбассе. Но в дело они его не пустили, зная о приготовлениях с российской стороны. При этом у властей Незалежной был и “план Б” – возобновление дипломатического давления на Крым.

Александр Васильев уверен, что Украина не забыла про Крым. Он заявил, что если остальные острые углы будут сглажены, то конфликтной точкой станет полуостров.

Напомним, ранее украинцев опросили на предмет того, хотят ли они вернуть Крым. Выяснилось, что большинство граждан действительно выступают за совместное политическое будущее Украины и полуострова.