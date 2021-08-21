Мнение: Письмо: “Ему нужно спасать сына”

Вот мы вчера письмо разбирали от девушки, которая жаловалась родственникам на мать в 8 лет, просила ее спасти, и до сих пор только и делает, что жалуется и просит спасти, хотя давно уже взрослая женщина.

А здесь ситуация с другой стороны, со стороны родителей мальчика, который жалуется на мать в 7 лет, и отцу с его новой женой очень важно вести себя правильно.

Косяки у матери по отношению к ребенку были и во вчерашнем письме и в этом есть.

Но не про косяки матери нужно думать, а про то, как помочь ребенку не превратиться в Попрошайку, которая будет всю жизнь только ныть и манипулировать жалостью людей. Жизнь Попрошайки – это убожество.

Как этого избежать, посмотрим в письме.

А вы потом обобщите основное: как помочь ребенку не стать Попрошайкой по жизни с печатью вечной жертвы на лице?

mar_sitae

Уважаемая Эволюция, пишу письмо в надежде на разбор.

Мне 30 лет. Я замужем, очень люблю мужа. Мужу 37 лет. Пусть будет Лёша. Мы работаем в одной сфере, творческой.

Изначально он зарабатывал больше меня, но за время совместной жизни наши зарплаты благодаря ему стали одинаковыми: он много брал меня в свои проекты, а потом у меня появились свои, в которые я звала его. Сейчас меня зовут уже и независимо от него.

У меня богатые родители, которые подарили мне несколько квартир, дачу и машину. Он после развода с первой женой оставил свою квартиру ей.

Мы познакомились 3 года назад, вскоре после того, как он развёлся. От первой жены у него есть сын. Назовём сына Петя, а жену Маша.

Пете сейчас 7 лет. Я знаю его с четырёх. Поначалу концепция мачехи очень меня устраивала: отвественности мало, радости много, думала я. Ведь у него есть и мама и папа, которые занимаются воспитанием. А я так, тетя. В общем, было бы и странно ринуться ни с того ни с сего воспитывать чужого ребёнка.

А теперь муж хочет забрать сына до марта, потому что считает, что с Машей Пете очень плохо живётся. Пару дней назад он об этом мне сказал в том духе, что они с Машей уже обо всем договорились. Я возмутилась, ведь со мной этого он не обсуждал. Я сейчас на 4-м месяце своей первой беременности. Моя спонтанная реакция на известие была резко отрицательной. Муж расстроился. Он сейчас в командировке. После того разговора мы помирились. Он просил меня подумать. Я все равно ответила нет, но мягче. А теперь сомневаюсь в правильности своего решения, потому и пишу.

(Даже не зная всех обстоятельств, уже можно сказать, что автор вышла из красного поля. Она не может наложить вето на решение отца взять своего малолетнего ребенка в дом своего проживания. Автору кажется, что это должно было быть их общим решением, но нет, это решение может быть и односторонним. Как новый муж не может запретить женщине привести с собой своего малолетнего ребенка в общий дом, так и новая жена не может этого сделать с мужем. Если обстоятельства складываются так, что мать ребенка не может или не хочет с ним быть, его должен взять к себе отец. Поэтому автор со своим категоричным “нет” не права. Ее право только обсудить условия совместного проживания с сыном мужа, внести свои предложения, свои пожелания. И лучше сделать это самым мирным путем, так будет максимум красного поля, а значит и максимум влияния на ситуацию)

Поначалу, ~ 3 года назад, Маша препятствовала тому, чтобы Петя оставался у нас с ночёвкой. Ставила разные условия Лёше. Лёша ужасно переживал. Потом все устаканилось. Потом Маша забеременела и родила от другого мужчины и Петя стал гораздо больше проводить времени у нас.

Потом с тем мужчиной незаладилось, он бросил Машу совсем одну с младенцем. Маше нередко было сложно и мы должны были забирать Петю на месяц, два, три… но потом, внезапно, Маша у нас его забирала обратно. Как правило, со скандалом. То мы его не тем кормим, то стрижку плохую сделали. Из-за скандалов было обидно.

(Маша в данном контексте в такой оппозиции, что обижаться на нее так же глупо, как обижаться на противника)

Петя сам по себе вызывает у меня много чувств. Иногда мне кажется, что я его люблю. Иногда мне ужасно с ним тяжело. Когда мы долго с ним и у нас устанавливаются свои правила, тогда люблю. Но каждый раз когда его забирают, мне очень обидно и пусто и я больше не хочу повторений таких циклов. Да и, честно говоря, воспитывать его бывает сложно, это не праздник на лужайке: он пока не любит учиться, иногда закатывает жуткие истерики, уже матерится во всю и иногда при взрослых тоже. Когда он у нас долго, то месяца за полтора мы только как бы приходим к какой-то точке общей. Когда он у нас 2/3 дня в неделю, то я придерживаюсь той линии, что моя задача в основном не воспитывать, а накормить и просто хорошо провести время. То есть, держу дистанцию.

(Автор – разумная женщина и хорошо все рефлексирует. Действительно малолетний ребенок – это очень сложно, но если все налажено, есть распорядок, если ребенок уже интегрирован в быт семьи, проблем меньше, а радости от него больше. Поэтому намного удобней жить с ребенком постоянно, а не брать его на месяц-два. Если ребенок бывает совсем редко, с ним новой жене нужно держать теплую дистанцию, то есть общаться с ним и играть, но замечания не делать. А если ребенок будет жить постоянно, он вскоре может относиться к автору как ко второй матери или даже как к первой, если с родной матерью будет общаться мало, а с автором много и хорошо)

Мы с его матерью разные и у нас разные ценности.

В марте месяце Маша позвонила Леше в истерике с требованием в очередной раз забрать Петю, потому что она его убьёт и больше с ним не может и т.д. Причина: он ударил девочку в школе камнем и Машу вызвали к директору. Я отказалась забирать Петю, как мы это делали раньше. Сказала, что либо готова забрать Петю насовсем и пусть тогда это будет оформлено документами, либо пусть мы будем как нормальные люди забирать ребёнка на выходные + праздники. Леша мои слова Маше не передал, но тему с тем, что Петя снова у нас будет жить неопределенное количество времени мы замяли.

(Автор согласилась забрать насовсем Петю. То, что ей хочется документов об отказе матери от прав, идея удобная, но сложная для воплощения, можно подумать вместе с мужем, как убедить мать пойти на это, чем ее мотивировать)

А потом, через несколько недель, после этого, Маша с двумя своими детьми внезапно уехала жить в Сочи. Лёшу она просто поставила перед фактом. Насколько – она не сказала. Оттуда переодически поступали тревожные сигналы. В какой-то момент Лёша приехал туда за Петей и увёз его к нам в Москву. Это было уже летом. От нас Петя через некоторое время поехал к бабушке на дачу, а потом вернулся к маме.

Примерно в это время я узнала о своей беременности, очень ей радовалась. Лёша тоже радовался, стал очень нежно относится ко мне, я даже не ожидала. В общем, идиллия. Потом, ещё через месяц, пришло известие, что Петю заперли на 4 часа на балконе без телефона, воды или чего бы то ни было еще. Потому что его младшая сестра болела, едва уснула. Маша тоже вроде уснула и не хотела чтобы Петя их разбудил. И заперла его. Лёша был в ярости. Но на следующий же день в Сочи поехала мама Маши и окружила Петю заботой, присылала нам фото счастливого ребёнка и т.д. Инцидент был исчерпан.

И вот пару дней назад Петя позвонил папе в истерике, потому что мама заперла его дома в наказание за что-то. А сама ушла. Петя просит его забрать. И параллельно с этим Маша звонит Лёше и говорит, что согласна с его предложением забрать Петю в Москву, потому что сил ее больше нет. Про то, что Лёша делал такое предложение Маше, я не знала. И вот Лёша звонит мне, весь в чувствах, что ему нужно спасть сына.

А я… меня удручает этот паттерн. По-моему, он вреден всем. Или я — злая мачеха? Но что это за мать, которая вот так скидывает своего ребёнка? И я отказываюсь. Но продолжаю переживать.

(Разберите, как у автора шатает локус в последнем абзаце. Если локус поправить, будет понятно, где ее границы)

Уважаемая Эволюция, дайте мне совет, как тут поступить экологично? Боюсь любовь мужа потерять, что ли.

Будет ли правильно забрать ребёнка на какой-то срок? По опыту, это все кажется мне сложным. Но может, правильно его всё-таки забрать? Петя – брат моего будущего ребенка, часть семьи.

(В идеале надо забрать совсем, иначе Петя будет вечным источником переживаний мужа, его чувства вины и ссор с автором. И да, Петя, живя отдельно, может манипулировать чувствами отца и воевать с автором за него. А если он станет трудным подростком, автор узнает, что такое Ад, потому что просто отрезать сына своего мужа не получится никогда. Поэтому Петю нужно брать под свою опеку и воспитывать мальчика, делать его настоящей частью семьи. Пусть он видит свою сестренку или братика уже в животе, пусть знает, что скоро она-он родится, что это в будущем будет самый близкий друг Пети, что Петя может научить ее-его всему, стать любимым, важным для этого нового человека, стать примером и авторитетом. Петю нельзя рассматривать как обузу, хотя конечно с ним будет много возни. Но возня будет в любом случае, а вот помощи от Пети может быть много, если он будет любить ребенка и привяжется к нему с самых первых дней. В противном случае Петя будет вечной проблемой и для отца и для мачехи и для самого себя. У него такой возраст, когда характер еще пластичен, но очень скоро кристаллизуется и на поверхность выйдет худшее, что есть в нем)

С другой стороны, я уже по опыту знаю, что муж не будет особо заниматься сыном в смысле его досуга или учебы, все просто ляжет на мои плечи – так было уже и раньше. Прошлой осенью Петя тоже жил у нас. Мне это было сложно тогда, потому что времени на работу стало гораздо меньше, Маша звонила «контролировать» и т.д… а в этом году будет тем более сложно. Я гораздо хуже себя чувствую, мне нужно, наоборот, сейчас на своём здоровьи сфокусироваться. И я взяла новый проект — в ближайшие пару месяцев он будет занимать все мое время. Пока я не родила, я бы хотела заниматься работой, ведь потом ещё долго приоритеты будут другими… но как объяснить мужу мою позицию и не вылететь при этом в чёрное поле? Ведь речь о его любимом сыне, которому всего 7 лет и муж считает, что его нужно спасать.

(Нужно воспринимать Петю как возможную поддержку, а не обузу. Это будет не по умолчанию, но если правильно построить отношения, если достаточно Петю уважать, он может стать помощником. В самых хороших многодетных семьях дети считаются не обузой, а опорой, потому что с 5-7 лет уже являются воспитателями младших детей, и это формирует их зрелыми, ответственными, умными и добрыми людьми. А если все время жалеть мальчика, считать его то бедняшкой, то обузой, ругать его маму и ссориться из-за него между собой, он может начать расти как паразит и вести себя соответственно)

А может, просто он прав, и нужно забить на свой дискомфорт, извиниться за сомнения и забрать ребёнка?

Вот, блуждаю в двух этих соснах. Помогите увидеть все ясно, пожалуйста.

(Автор почему-то думает, что решение целиком за ней. На самом деле, даже если муж формально уступит, он все равно будет добиваться возможности выполнять свой отцовский долг и, если автор будет сопротивляться, у них начнутся конфликты и раздоры. Это в том числе повредит и будущему ребенку. “Покорного судьба ведет, а непокорного тащит”, причем тащит по кочкам и ямам, так что живого места не останется. Понимаете, друзья, почему и в чем смысл поговорки?)