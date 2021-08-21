Модная, но все же простоватая прическа: как стилизовать низкий хвост и пучок (примеры звезд Instagram)

Пучок является одной из самых популярных и любимых причесок. Однако если она кажется вам немного простоватой, вы можете добавить несколько деталей, которые изменят концепцию. То есть из простого пучка прическа превратится в стильную, эффектную и креативную укладку.

Пучок, украшенный резинкой

Чтобы простота стала синонимом красоты, необходимо украсить пучок декоративной резинкой. Возьмите оригинальную резинку с покрытием, которое будет гармонично сочетаться с вашим нарядом, и наденьте ее поверх пучка. В данном случае представлена резинка из капронового банта, это смотрится нарядно и эффектно.

С зажимом (крабиком)

Мода на «крабики» берет начало с девяностых годов прошлого столетия. Однако такой вид заколки находится в тренде и по сегодняшний день. А все потому, что это красиво и очень удобно. Вам нужно собрать волосы в пучок любым удобным для вас способом и закрепить их гармонирующим по расцветке с нарядом крабиком.

Пучок балерины

Отличная прическа, которая отличается нежностью, женственностью и элегантностью. Вам необходимо собрать волосы в хвост, затем несколько раз обернуть их вокруг своей оси (чтобы получился жгут), а затем сделать несколько оборотов вокруг основания хвостика. Закрепите шпильками и невидимками – и пучок балерины готов.

С мокрым эффектом и боковым пробором

Прическа смотрится очень нарядно, при этом формируется максимально легко и просто. Расчешите волосы по направлению роста, предварительно нанеся на них средство для мокрого эффекта, сделайте вертикальный глубокий пробор сверху. Затем соберите волосы в хвост, сделайте несколько оборотов до окончания длины. Закрепите пучок шпильками и невидимками, волосы можете покрыть тонким слоем лака.

Оригинальная петля

Очень стильная и оригинальная прическа, которая может использоваться в качестве повседневной, а также при необходимости стать нарядной. Расчешите волосы, а затем соберите в хвост, из которого нужно сделать петлю (подвернув под низ). Кончики волос оберните вокруг основания, а затем закрепите под пучком невидимками.

Два пучка

Эта прическа отличается нежностью, женственностью и даже кокетливостью. Разделите волосы сзади вертикальным пробором и сформируйте два хвостика. Можете сделать прядями переплеты по принципу французской косички. Кончики хвостиков зафиксируйте у основания, чтобы получились пышные колечки (или используйте «бублики»).

Низкий хвостик

Простая и вечно модная прическа. Соберите волосы в низкий хвостик, по бокам оставьте выпущенными по одной пряди.

Очень эффектно смотрится вьющийся хвостик с заколкой в виде пышного бантика.

Чтобы сделать локоны, нанесите немного стайлингового средства или накрутите пряди на плойку (бигуди).

Косичка

Стильная и эффектная прическа, которая выполняется просто и выглядит очень привлекательно. Соберите волосы в низкий хвост, затем разделите его на три части и сплетите косичку. Зафиксируйте кончики резинкой. Она может быть тонкой и нейтральной (например, черной) или в виде красивой заколки с декоративными элементами. Чтобы волосы выглядели гладкими, нанесите немного стайлингового средства и причешите расческой с мелкими зубьями.