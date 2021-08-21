Чем нужно перекопать огород, чтобы сорняков не было на следующий год (делать это лопатой – грубая ошибка, которую совершают все)

Одной из самых трудоемких работ на даче является прополка сорняков. Полоть на огороде нужно грядки, тропинки, участки с картофелем и т. д. Существует несколько приемов, позволяющих уменьшить количество сорняков и облегчить себе труд на даче.

Чем перекопать почву

Обычно осенью или весной дачники перекапывают почву на участке с помощью лопаты. Опытные садоводы считают это грубой ошибкой. Перекапывая землю лопатой, вы разрезаете корни сорных растений на множество частей. Из каждой такой части весной вырастает новой растение.

То есть перекапывая землю лопатой, вы попросту размножаете на огороде сорняки. Копать почву весной или осенью опытные дачники рекомендуют исключительно вилами. Вилы вытягивают корни сорняков на поверхность полностью. В последующем их можно собрать граблями в кучи и сжечь.

Мульчирование

Еще один действенный способ уменьшить количество сорняков на дачном участке — это использование мульчи. Мульча закрывает к почве доступ солнечного света. В результате ненужная трава прекращает расти. В качестве мульчи на грядках в саду можно использовать перегной, хорошо перепревший навоз, солому, опилки и даже, к примеру, скорлупу орехов или яичную скорлупу.

Гербициды

Для борьбы с сорняками на дачном участке можно использовать также химические средства. Гербициды считаются наиболее эффективным средством борьбы с сорняками. Их применение может значительно облегчить садовые работы летом. Однако использовать гербициды следует максимально осторожно.

Во-первых, из-за них может значительно снизится качество выращенных овощей и фруктов. В плодах могут накопиться вредные для здоровья химические вещества. Во-вторых, при неправильном применении таких препаратов на участке могут перестать расти не только сорняки, но и культурные растения.

Для борьбы с сорняками на тропинках и в придомовой зоне допускается использование гербицидов общего действия. То есть таких, которые уничтожают все без исключения растения. На грядках используются гербициды избирательного действия. Такие средства уничтожают сорняки конкретных разновидностей.

Сидераты

Вытеснить сорняки с участка можно и с помощью сидератов. Такие растения высаживают после сбора урожая основных огородных культур. Не допуская цветения, сидераты срезают и сразу перекапывают почву. Сидераты забивают сорняки, не давая им прорастать, и одновременно насыщают почву азотом.

Правило выращивания таких растений на участке существует только одно. Нельзя высаживать на одном и том же месте одни и те же сидераты каждый год. Такие растения обязательно нужно чередовать.