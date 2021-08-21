 

Мнение: Коротко по импичменту Байдена

21.08.2021, 21:12, Разное
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Коротко по импичменту Байдена

Пользуясь катастрофическим провалом Байдена в Афганистане, трамписты и республиканцы пытаются использовать этот момент, если и не для того, чтобы скинуть Байдена прямо сейчас. то как минимум для подготовки своих электоральных позиций к выборам 2022-го года, где они уже очевидно планируют сделать афганскую катастрофу одним из центральных элементов кампании против демократов.

При текущем раскладе голосов в Палате Представителей и Сенате США, совершенно невероятно, что республиканцы смогут там набрать необходимое количество голосов, дабы протащить это решение даже в одной палате, не говоря уже о том, чтобы претворить его в жизнь. Смысл конечно же в ином – не дать заболтать тему и сделать ее долгоиграющей, плюс банально поквитаться с Байденом за 2 попытки импичмента Трампа, который также был маловероятен, что не мешало разыгрывать этот сценарий. Теперь Байдену прилетает ответка, с подачи отморозков вроде Марджери Тейлор-Грин (даже по меркам трампистов она чрезвычайно радикальна во взглядах и суждениях) или Линдси Грэма, который долгое время конкурировал по части упоротости с самим Джоном Маккейном, а как тот помер, так захватил лидерство и не отдает. Разумеется, смешно ожидать, что вся республиканская партия двинется за конгрессменом Тейлор-Грин и тем же Линдси Грэмом, но определенная часть партийная истеблимента, которая близка трампистов, так или иначе поучаствует в муссировании темы импичмента Байдену, которому помимо Афганистана шьют провал экономической политики, проваленный кризис с мигрантами на границе с Мексикой. Ну и где-то сзади глухо продолжают муссировать тему фальсификации президентских выборов в нескольких штатах, которые могли повлиять на исход голосования.

Афганская тема дает возможность республиканцам и трампистам выйти из оборонительной позиции и используя провал США в Афганистане, развернуть контрнаступление на демократов и Байдена. И в долгосрочной перспективе это может принести им определенный политический гешефт, но импичмент Байдена весьма маловероятен. Куда как более вероятно, что он просто по здоровью не дотянет до конца срока и сдаст пост Харрис, которая всячески дистанцируется от темы Афганистана, дабы брызги грязи не покрыли ее с ног до головы. Фактически, сейчас за всех отдувается Байден. Харрис прикидывается шлангом, Пентагон все валит на Байдена, ЦРУшники также отказываются брать на себя ответственность за провал.

С другой стороны, еще пара-тройка таких провалов, и тема импичмента может перейти от республиканской болтовники к практической реализации.

Источник: Colonel Cassad



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