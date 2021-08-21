Мнение: Спасительные теслаботы, биометрический транспорт и электромобили для угнетённых

1. Илон Маск не перестаёт радовать своих поклонников новыми креативными идеями брендовых корпоративных продуктов. С полётами на Марс пока не задаётся, так что теперь наш великий гений и визионер предлагает публике новую сладкую приманку – человекоподобных роботов:

https://itzine.ru/news/tech/teslabot.html

Генеральный директор Tesla Илон Маск в четверг представил гуманоидного робота под названием Tesla Bot, который работает на том же ИИ, что и парк автономных транспортных средств Tesla. Функционирующая версия робота не появилась во время презентации Маска, хотя и был немного причудливый танец человека, одетого как бот Tesla.

Неожиданное открытие произошло в конце презентации Tesla AI Day, когда Маск предоставил несколько подробностей о Tesla Bot, похожем на Slenderman, помимо нескольких слайдов PowerPoint. Робот ростом 5 футов 8 дюймов будет весить 125 фунтов и будет построен из «легких материалов», сказал он.

Его голова будет оснащена камерами автопилота, используемыми автомобилями Tesla для измерения окружающей среды, и будет содержать экран для отображения информации. Внутри он будет работать через полностью автономный (FSD) компьютер Tesla.

Господину Маску можно лишь пожелать удачи. Если Тесла и вправду создаст реально работающего и массового человекоподобного робота, а не дорогую и бесполезную игрушку, это будет колоссальной услугой человечеству. Вместо несостоявшегося коммунизма в мире наступит роботизм, и споры об угнетении меньшинств и пролетариев будут потеснены в сторону дискуссиями об угнетении роботов.

Комментарий Виктора Мараховского:

https://t.me/vmarahovsky/1976

Мы, ув. друзья, были несправедливы к визионеру современности Илону Маску. После анонсирования Тесла-бота, который будет выполнять за благодарную аудиторию самые скучные работы, в этом окончательно надо признаться.

Не имеет значения вопрос о том, насколько данный робот будет в состоянии выносить мусор. Те, кто начинали читать «Юный техник» лет сорок назад, знают, что не все технические протезы нашей жизни обязательно должны воплощаться: напротив, самые головокружительно крутые из них десятилетиями пребывают в стадии всё-более-совершенных-прототипов-которые-скоро-выйдут-на-рынок.

Имеет значение другой вопрос – о том, для чего такого офигительного освободили наше время и силы те протезы жизни, что выстрелили и сработали.

Благодаря интернетам земляне все стали поголовно глубокими интеллектуалами, полилогами и полиглотами?

Благодаря смартфонам и латексным дамам/фрагментам господ земляне наконец-то перестали страдать от одиночества?

Благодаря микроволновкам и сервисам доставки земляне теперь больше уделяют времени воспитанию детей и поддержанию формы и больше высыпаются?

По каким-то загадочным причинам статистика отвечает «нет, наоборот» на все эти вопросы: IQ падает, эрудированность падает, одиночество растёт, депрессия растёт, тревога растёт, талия растёт, сон сокращается.

Всё перечисленное стало благом лишь для считаных процентов – для большинства же освобождённое время оказалось немедленно закованным в дофаминовые наручники и пристёгнуто к новым расписным коммерческим фургонам, волокущим современников за собой по кругу.

2. Российские власти, похоже, всерьёз намереваются ускоренно внедрять на транспорте оплату с распознаванием по лицу, пальцам и прочим важным физическим характеристикам:

https://lenta.ru/news/2021/08/17/biometria_passagiry/

Более 80 процентов пассажиров автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта в России должны будут предоставлять свои биометрические данные для проезда к 2035 году. Об этом говорится в проекте транспортной стратегии до 2030 года, передает ТАСС.

«80 процентов — доля пассажиров пригородных, междугородних и международных автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок, идентифицируемых с помощью биометрии», — говорится в документе.

Отмечается, что это позволит повысить удобство пассажиров и уровень безопасности. Также планируется, что к 2035 году 30 процентов общественного транспорта станет беспилотным в 20 крупнейших городах России, а доля беспилотных грузоперевозок по основным магистралям возрастет до 50 процентов.

3. Мы все недоумевали, как Илон Маск сможет продавать свои чрезмерно дорогие электромобили бедному американскому населению?

Похоже, эту проблему решат очень просто. Бедные меньшинства угнетают, лишая их доступа к модным зелёным технологиям, а значит нужно немедленно устранить эту вопиющую несправедливость за счёт государственных средств:

https://lenta.ru/news/2021/08/17/electrrav/

Активисты настаивают, что американские цветные сообщества должны получить равный доступ к электрокарам по сравнению с белым населением. Сейчас они не только не могут позволить себе покупку электромобиля, но и не имеют необходимой инфраструктуры в районах проживания для комфортного пользования таким транспортом, сообщает NBC News.

Однако не все американцы находятся в равных условиях для пользования экологичными автомобилями. Исследование университета Гумбольдта выявило, что зарядные устройства для электромобилей менее доступны для темнокожих и латиноамериканцев. Аналитики указали, что большинство станций для подзарядки находится «в более богатых и белых» районах. Например, в Чикаго, по состоянию на 2020 год, такие объекты для обслуживания электрокаров находились в основном в Норт-Сайде, где проживает белое обеспеченное население. В то же время в Саут-Сайде и Вест-Сайде, где живут представители нацменьшинств, не было ни одной станции.

Кроме того, отчет исследователей из Калифорнийского университета показал, что среди покупателей новых и подержанных электромобилей только 12 процентов темнокожие или латиноамериканцы. Вместе с этим на их долю приходится 41 процент покупок автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, которые все еще в разы популярнее среди этой группы покупателей.

Правозащитники требуют, чтобы электромобили были также доступны для цветных сообществ, как для белого населения. Этому поспособствует справедливое распределение зарядных станций по всем районам и предоставление финансовой поддержки темнокожим и латиноамериканцам. Поддержка заключается в введении скидок и увеличении налоговых льгот, чтобы покупка транспортных средств не была такой обременительной для менее обеспеченных групп населения.