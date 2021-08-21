Презрение продавшегося – Личное мнение

Чудные дела творятся в Инстаграмах заполошной артистки Макеевой и её деревенщины-мужа.

Слева — фото в купальнике, которое выставляет Настя у себя. Справа — Настя в Инстаграме мужа.



Фото: Соцсети

Глядя на этот разительный контраст, я укрепилась в подозрении, что гастарбайтер Настю не любит и мелко ей гадит.

Человек, который по тем или иным причинам продался, всегда ненавидит того, кто его купил. Об этом знают все «папики» эскортограмщиц и «мамки» альфонсов. Знают, как минимум, на уровне подсознания.

В сознание эту информацию можно стараться не пускать, всячески от неё отгораживаться, выстраивая заборы из иллюзий, но из подсознания её вычистить нельзя.

Энергия продавшегося или продавшейся — это коктейль из презрения, зависимости и лицемерия.

Продавшийся презирает купившего, зависит от него и лицемерно делает вид, что любит. Делает вид не только перед купившим, но и часто — перед собой.

В таких отношениях у продавшегося всегда присутствует желание нагадить купившему. Желательно так, чтобы купившей этой мелкой пакости не заметил, а, если и заметил, не понял, что это была сознательная пакость.

Деревенщина Мальков прекрасно знает, какие снимки любит выставлять у себя в аккаунте его жена: такие, как слева, в оранжевом купальнике.

Что делает он? Выставляет ужасную фотографию Насти в жёлтых шортах и заваливает эту свою пакость громкими словами любви.

Какая же, ты, фантастическая и позитивная, мой любимый человечек. я признаюсь, что я в жизни не встречал терпимее, умнее и добрее человека чем ты! Все наши беседы, заставляют задуматься меня, вроде далеко не глупого человека, а правильно ли вообще я жил, и я понимаю, что ты права… ни кто не знает насколько долог наш путь… никто не знает, что будет завтра.. ты умеешь прощать и помнить прошлого, не помнить обид, а точнее вообще их не видеть! Блин, да это круто, если я когда-либо, дойду до такого восприятия жизни, при этом буду так же отдаваться тебе, как отдаёшься ты мне, полностью и без остатка, я буду наверное, как и ты вечен) я тебя обожаю, моя любовь.

И даже в этом своём признании Мальков по-мелкому гадит. Обратите внимание на фразу:

Если я когда-либо, дойду до такого восприятия жизни, при этом буду так же отдаваться тебе, как отдаёшься ты мне, полностью и без остатка.

Перевожу: я тебя, конечно, моя любовь, обожаю, «полностью и без остатка» тебе не отдаюсь. Ты мне отдаёшься, а я тебе — нет. Выкуси!

Что это, если не скрытое презрение мелкого мужика к распластавшейся у его ног стареющей бабе?

Макеева в своём Инстаграме постит фотографии поцелуев с мужем такие, как слева. А муженёк запилил фото справа.



Фото: Соцсети

А вот фиг тебе! Сожму новые зубы, тобой организованные, и не поцелую! И не просто не поцелую, а ещё и всем за твоей спиной покажу, как я тебя не хочу целовать! Всем покажу! Всееем!

Продуманно ли Мальков ведёт такую игру? Не думаю.

То, что мы наблюдаем, — это необдуманные попытки мелко, на эмоциях, а никак не по уму, нагадить жене.

Жене, которую Ромка, как мне кажется, немножечко презирает. Ну, или множечко.

Впрочем, так ей и надо.

Замуж надо выходить за безоговорочно хороших людей, а, чтобы так было, надо самой быть доброй, потому как мелкая бабёнка благородному человеку в жёнах не нужна.

Уровень Насти — Мальков. Он ей ещё покажет. Вот увидите.

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