Датчан обяжут носить респираторы, улавливающие выдыхаемый углекислый газ

Парламент Дании принял очередной пакет законов в рамках Парижского соглашения по климату. Новый закон регламентирует параметры снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Документ вводит обязанность для граждан надевать за пределами квартир респираторы, чтобы улавливать выдыхаемый углекислый газ.

Таким образом возглавляемое Красно-Зелёным альянсом (De Rød-Grønne) правительство планирует сделать страну углеродно-нейтральной уже в 2022 году.

Нововведение уже опробовано местными фермерами: с 2020 года они обязаны оборудовать подобными респираторами всех коров, в том числе и на задний проход, чтобы улавливать метан из кишечника.

На людей такие требования пока не распространяются. Несмотря на наличие оборудования, на такое требование наложил вето сама королева Дании Маргарита II.

—