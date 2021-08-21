 

Датчан обяжут носить респираторы, улавливающие выдыхаемый углекислый газ

21.08.2021, 20:51, Разное
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Парламент Дании принял очередной пакет законов в рамках Парижского соглашения по климату. Новый закон регламентирует параметры снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Документ вводит обязанность для граждан надевать за пределами квартир респираторы, чтобы улавливать выдыхаемый углекислый газ. 

Таким образом возглавляемое Красно-Зелёным альянсом (De Rød-Grønne) правительство планирует сделать страну углеродно-нейтральной уже в 2022 году.

Нововведение уже опробовано местными фермерами: с 2020 года они обязаны оборудовать подобными респираторами всех коров, в том числе и на задний проход, чтобы улавливать метан из кишечника.

На людей такие требования пока не распространяются. Несмотря на наличие оборудования, на такое требование наложил вето сама королева Дании Маргарита II.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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