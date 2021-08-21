 

Готовится к выпуску iPad 6 mini с алюминиевым корпусом

21.08.2021, 20:42, Новости дня
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В сети уже опубликованы изображения нового iPad 6 mini с алюминиевым корпусом, официальная презентация которого ожидается в ближайшее время. Все, кто видел эти фото, удивлены, что в устройстве отсутствует кнопка Home.

Также видеоролики с данным устройством можно найти на сервисе YouTube. Компания Apple, похоже, решила использовать дизайнерские наработки, уже использованные при создании iPad Air и iPad Pro.

В комментариях к полученным изображениям эксперты публикуют разные предположения. Например, появились слухи о том, что в iPad 6 mini нет системы распознавания лиц. Придетя пользователям полагаться на пароли или сканер отпечатков пальцев, который теперь совмещен с боковой кнопкой питания.



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