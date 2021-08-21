 

Комиссия по азартным играм Украины о задержании своего члена: Предостерегаем от преждевременных выводов

21.08.2021, 20:40, Новости дня
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“Комментарий КРАИЛ относительно обысков НАБУ в офисе и задержания члена комиссии. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей строит свою работу на принципах законности и прозрачности. Поэтому мы тесно сотрудничаем с НАБУ для помощи в следственном процессе”, – говорится в сообщении.

В комиссии отметили, что вина их члена, фигурирующего в деле, еще не доказана.

“Предостерегаем граждан от преждевременных выводов, поскольку презумпция невиновности, зафиксированная положениями ч. 2 ст. 2 Уголовного кодекса Украины, защищает лицо от уголовного наказания, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда”, – заявили в КРАИЛ.

https://www.facebook.com/gc.gov.ua/posts/262847342333080

Контекст:

20 августа НАБУ уведомило о задержании члена КРАИЛ при получении $90 тыс. якобы за предоставление разрешений и лицензий на право заниматься игорным бизнесом в Черниговской и Запорожской областях.

По информации “Украинской правды”, речь, вероятно, идет о Евгении Гетьмане, который в начале августа был в статусе и.о. главы комиссии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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