В Закарпатской области произошел взрыв на заправке, пострадали два человека

“21 августа в 11.15 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси без последующего горения на одной из автозаправочных станций в Хусте”, – говорится в сообщении.

Двое людей 1959 года рождения были травмированы, их доставили в больницу.

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Полиция Закарпатской области сообщила, что пострадали сотрудник АЗС и посетитель.

“Оба пострадавших получили термические ожоги, и после оказания необходимой медицинской помощи их отпустили для амбулаторного лечения”, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, на АЗС проводились монтажные работы с использованием электросварочного аппарата.

“Вероятно, взрыв был спровоцирован искрой и испарениями большой концентрации горюче-смазочных материалов. Однако окончательные причины будут установлены в ходе дальнейшей проверки и выяснения всех обстоятельств”, – заявили в полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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