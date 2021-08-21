Германия поменяла своего представителя на саммите Крымской платформы

“Германию на первом саммите Крымской платформы будет представлять федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Он является близким доверенным лицом федерального канцлера [Ангелы] Меркель и ранее занимал должность главы федеральной канцелярии”, – сказала она.

Немецкий дипломат считает не случайным, что именно Альтмайер заменит Мааса.

“Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас, к сожалению, вынужден был срочно отменить свое участие в Крымской платформе из-за событий в Афганистане”, – объяснила Фельдгузен.

Она подчеркнула, что на полях саммита Крымской платформы Альтмайер обсудит энергетическую безопасность “в контексте “Северного потока – 2”. Фельдгузен напомнила, что в 2019 году немецкий министр принимал активное участие в переговорах о транзите газа через Украину.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием “Крымская хартия”, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявил, что, независимо от уровня представительства, страны – участники саммита становятся основателями Крымской платформы.

20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.

В работе платформы примет участие заместитель генсека НАТО.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.

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