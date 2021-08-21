 

“Как много вокруг меня красивых людей”. Анатолий Анатолич показал своих троих детей, включая месячного сына

21.08.2021, 20:40, Новости дня
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“Как много вокруг меня красивых людей”, – подписал снимок 36-летний ведущий.

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Несколько фотографий из этой же серии опубликовала и супруга Анатолича – основательница продюсерской компании Yula Company Юлия Бойко. На ее варианте снимков запечатлен и сам телеведущий.

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Контекст:

Сегодня Нилу один месяц. Самый быстрый и самый сложный месяц. Все наладилось и устаканилось. Мы вошли почти в привычный ритм. […] Сын набрал килограмм, держит головку и уже раз пять нам агукнул. Нил очень спокойный, почти не плачет и прозревает от количества тисканья и поцелуев от людей вокруг. Наш мальчик растет в полной любви”, – подписала снимки супруга Анатолича.

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко поженились в апреле 2010 года. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил. За неделю до родов ведущий подарил супруге белый внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen. “Gelandewagen, потому что сын. А белый, потому что для моей Юлы. Мы в роддом всегда на своей машине ездим, в этот раз не исключение”, – написал тогда он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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