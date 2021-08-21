 

Путин осмотрел парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде

21.08.2021, 20:30, Новости дня
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Президент Владимир Путин побывал в парке отдыха «Швейцария» в Нижнем Новгороде, он также осмотрел центральную площадь и спортплощадки.

Президент вместе с нижегородским губернатором Глебом Никитиным осмотрел центральную часть парка и объекты социальной инфраструктуры, передает ТАСС.

Парк располагается на берегу Оки в приокском районе города. Он является популярным местом у горожан и приезжих, из него открывается панорамный вид на Оку и лесные просторы Нижнего Новгорода.

В этом месте в начале XX века был разбит сад, тогда его начали называть «Русской Швейцарией», потом название «Швейцария» закрепилось в официальных документах. Площадь парка составляет 170 га. К 800-летнему юбилею города в нем проведена реставрация объектов культурного наследия.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что благоустройство Нижнего Новгорода приведет к росту его туристического потенциала.

«Нижний стал действительно на сегодня точно столицей России… это повод для того, чтобы альше продолжить улучшение города. На радость жителям город великолепно расположен логистически – сюда можно попасть всеми видами транспорта, очень удобно и самолетом, и водными видами транспорта, и автомобильным. И есть огромный потенциал туристический у города, и я думаю, что это и экономика города тоже почувствует», – цитирует Чернышенко РИА «Новости».

Он отметил, что при подготовке к юбилею решены многие транспортные проблемы: отремонтировано 122 километра дорог и построены две новые развязки.

«Ощущение атмосферы грандиозного, яркого, красочного праздника, который нижегородцы заслужили, потому что с 2015 года, когда президент своим указом дал старт подготовке к 800-летию, было сделано очень много: 200 гектаров территории были благоустроены. Более 5,5 тысяч деревьев украшают город, 15 тыс. объектов малых архитектурных форм создают незабываемый праздничный фасад, который мы можем увидеть», – указал вице-премьер.

Напомним, президент Владимир Путин в субботу приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея города.



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