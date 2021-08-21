Число погибших при взрыве гранаты в Москве выросло до трех человек

Число погибших при взрыве в квартире на северо-западе столицы увеличилось до трех человек, сообщили в московской прокуратуре.

«12-летний мальчик, доставленный из квартиры на улице Малая Набережная в больницу, скончался», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее сообщалось об одном погибшем ребенке в результате взрыва в Москве и о двух пострадавших. Погибшему мальчику было 14 лет. Через некоторое время число погибших увеличилось – по дороге в больницу умер мужчина. Сообщалось, что инцидент произошел из-за учебной гранаты.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.