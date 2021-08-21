 

Посол рассказал о первых днях талибов у власти в Афганистане

21.08.2021, 20:30, Новости дня
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Первые дни движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) у власти в Афганистане оцениваются позитивно, но РФ будет внимательно следить за талибами, сообщил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Теперь мы будем внимательно наблюдать за талибами, мы не делаем поспешных выводов. Опыт первых пяти дней оценивается позитивно, но они должны это подтвердить», – сообщил Жирнов в интервью Spiegel, передает РИА «Новости».

Дипломат признался, что еще в мае понял, что талибы не намерены прибегать к насильственным методам и кровопролитию. «Всем уже давно стало ясно, что большинство афганцев отвергают правительство Ашрафа Гани, даже многие из его приближенных. Можно было предвидеть, что никто не станет по-настоящему защищать Гани», – указал он.

О том, что талибы решили вести себя «цивилизованно», информация поступала из разных источников, подчеркнул Жирнов.

Также в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» он отметил, что в самом Кабуле также ситуация остается спокойной. «Восьмые сутки подряд все хорошо. Мы сегодня выезжали в город, чтобы удостовериться в этом своими глазами. Удостоверились, так и есть», – цитирует посла ТАСС.

Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам пришлось сжечь американские флаги.



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