Мнение: Письмо: “Пытался заниматься делом каждую минуту”

Кроме писем о том, что делать в случае потери близких, много писем о панических атаках.

В первую очередь с ПА нужно обращаться к врачам-психиатрам.

Психология помогает профилактически, а не в период обострения.

Но если врач назначил терапию, атаки прекратились, дальше вам нужно изменить образ жизни и образ мышления так, чтобы в вашей жизни стало меньше стресса и ПА не повторялись.

seriycvet

Здравствуйте, Эволюция. Я Ваш комментатор, но пишу с другого аккаунта из-за специфической проблемы.

У меня начались панические атаки. Впервые они появились лет 6 назад. Тогда казалось, что это какой-то экзистенциальный кризис, не понимал, как и что дальше, с какой целью живу и тд. Но и жил тогда достаточно беспорядочно: работал, конечно, но были разные наркотики, хоть и не в большом количестве, выпивал, не спал по ночам. Тогда все прекратил, начал ходить к психотерапевту, принимать антидепрессанты, которые прописал психиатр, начал заниматься медитацией, и тогда же повезло найти Ваш блог и Вашу книгу.

Через какое-то время понял, что это никакой не “экзистенциальный кризис”, а обычный инфантилизм и фокус на своем эгоизме. Начал больше заниматься делами, слез с антидепов, поменял специфику работу, переехал в другую квартиру и через какое-то время панические атаки закончились (вернее, уменьшились до 1-2 раза в год, но забыл ощущения этого страха, что они могут возобновиться).

Но пару месяцев назад, они снова вернулись. Из изменений, которые произошли в жизни – рождение сына месяц назад (ПА начались за месяц до этого замечательно события). Наверное, я раньше был не сильно ответственным человеком. Например, если появлялись долги, то спокойно к этому относился, доводил до этого, но и понимал, что это временно и стоит поднапрячься в работе, не сильно выделываться в тратах и все нормализуется через какое-то время. Проделывал такой путь не один раз. Сейчас такого легкого отношения нет, чувствую большую ответственность, что не смогу стать хорошим мужем и отцом, обеспечить семье ту опору, которую они заслуживают. Во время одной из ПА начал говорить с женой на тему, что будет, если меня не станет, типа у меня же долги, и хотя есть деньги на жизнь, то как это все будет и тд. Уже не помню каким образом, но она заверила, что хрен куда меня отпустит, да и с долгами разберемся, и вообще еле сдерживала слезы. Не помню, к чему пришли в конце разговора, но точно как-то разрулили этот панический диалог, и сам приступ прошел.

(Вот – самая вероятная причина обострения. Приближение родов жены, долги, страх не справиться, амбиции, гиперответственность, все это истощило нервную систему автора. Его нервная система в целом слабая, нуждается в укреплении и в щадящем режиме, и для этого нужна очень хорошая рефлексия, чтобы чувствовать себя)

Первый приступ произошел в зале месяца 2 назад. Бежал по беговой дорожке с пульсометром (стараюсь не бегать в высоких зонах ЧСС) и почувствовал и сразу увидел, что пульс резко вырос со 140 до 150 и выше, закружилась голова, чуть не упал в обморок, болело в груди и не мог восстановить спокойное дыхание, сильная тошнота, страх, что сейчас умру. Всю жизнь играю в футбол и хотя последний год на карантине почти не играл и мало ходил в зал, но физическое состояние было обычное, как и сама нагрузка: обычный бег трусцой, который миксую с силовыми. Приступов паники не было несколько лет, никак не связал с ними, думал, что сильно поплохело из-за тренировки. Но приехала скорая, сделала ЭКГ, которое оказалось нормальным, дали анаприлин + гидазепам и через час уже дома спокойно переваривал, что же это было.

(Можно сколько угодно повторять, что нагрузка была обычной, очевидно, что это оказалось чрезмерной нагрузкой для автора. То есть он уже был истощен, хоть и не рефлексировал это, поэтому его сердечно-сосудистая система на беговой дорожке дала сбой)

Через неделю ситуация повторилась уже на пробежке в парке, резко скакнул пульс со 140 до 180, пошел домой, успокоился быстрее, чем в первый раз. Начал выяснять причину, пошел к спортивному врачу, который измеряет состояние во время физ нагрузок и в каких зонах ЧСС можно заниматься. Бежал по дорожке под его наблюдением, с измерением пульса и кислорода в крови, и когда дошел до средних нагрузок, опять началась паническая атака, которая долго не проходила. Ходил час вокруг фитнесс зоны с тренером, держал его за руку и чувствовал себя маленьким мальчиком, который все никак не может успокоиться, а пульс то 120, то 160. Тоже приехала скорая, анаприлин + гидазепам уже не сработали, сделали “горячий укол” и понемногу пришел в себя.

Убрал все тренировки, потому что в голове начали появляться образы, как у футболиста остановилось сердца во время матча, или как кто-то умер во время марафона по бегу. Оставил только легкую йогу, вернулся к медитации, начал по утрам читать Ваши мантры “Солнце”, “Цветок”, мантру для снятия царской короны и для скромности. Помогает вернуть локус на место, но на короткое время. Если накатывает тревога и тошнота (а они в паре часто приходят), то боюсь вырвать, как будто это конец всего, смерть, а не очищение. Физически ощущаю, что локус где-то блуждает вне тела, а фокус, то в области груди, где тревожно, то где-то беспорядочно во внешнем мире. В эти моменты немного помогает массаж, начинаю ощущать себя в физическом теле, но иногда паника может зайти так далеко, что приходится вызывать скорую, чтоб сделали успокоительный укол.

(Надо иметь под рукой аптечку и точно знать, что принимать, чтобы не зависеть от скорой. Это само по себе снижает тревогу)

Пошел к психотерапевту, но ПА начали появляться и в спокойном состоянии 2-3 раза в неделю. Обратился к психиатру, который прописал по 1/4 табл ксанакса 2р в день и через пару недель написать ему о состоянии, чтобы скорректировать/убрать дозу. Панические атаки прошли. Если начинаю чувствовать высокую тревожность, то выпиваю вне очереди 1/2 таблетки ксанакса и она действует как стоп-кран, который тормозит поезд на полной скорости. Правда какая-то апатия остается после него.

(Ксанакс очень сильный транквилизатор, ничего удивительного, что он немного прессует. Но вот такой препарат надо иметь под рукой, чтобы не бояться ПА. Потому что часто ПА бывают от страха перед ПА)

Сон был недавно, что я в каком-то дворце а-ля Версаль и туда забегают террористы, люди бегут во все стороны, террористы стреляют в них, я убегаю тоже, но вижу какую-то женщину с автоматом, когда она забегает внутрь, отбираю у нее винтовку и направляю на нее. Ощущаю, что если она вдруг двинется с места, мне необходимо будет выстрелить в нее, в этот момент она двигается, я стреляю ей в живот и просыпаюсь в этот момент.

(Я бы сказала, что сон скорее положительный, ведь винтовку удалось отнять)

Все это напоминает какой-то теракт против себя. Как можно его остановить? Если 6 лет назад, я был инфантильным ребенком, то за это время, кажется, сделал какой-то шаг вперед. У меня нет красивой истории из грузчика в руководителя компании за пару лет, но если бы не Ваш блог, я бы так и остался инфантильным сокровищем, который думает только о своей жопе, а сейчас есть жена, ребенок, которых люблю и рад этим изменениям в жизни.

(Автор на сознательном уровне рад, но его нервная система в панике, что он не справится с нагрузкой. Поэтому нужно сделать две вещи. Во-первых, отрефлексировать свой страх перед этой нагрузкой, а для этого перестать его стыдиться и считать, что такой страх говорит о недостатке любви к жене и недостатке любви к ребенку. Это нормальный страх перед нехваткой ресурсов, за него не нужно стыдиться. Нужно научиться не бояться и не стесняться своих энергетических ограничений, нужно стать очень чутким к себе, не утомлять себя. Потому что пока у автора рефлексия только в момент начала ПА, а в это время наоборот хорошо бы переносить фокус на что-то позитивное. А вот все остальное время надо периодически рефлексировать, нет ли стресса, чтобы достаточно расслабляться, убрать всю гиперответственность, научиться здоровому пофигизму. “Бог не выдаст, свинья не съест” должна быть мантра на каждый день. Нужно ощутить удовольствие от того, что вы плывете и ни за что всерьез не отвечаете. Это первое. Второе дальше)

Чувствую ответственность за себя и за близких, хочу быть опорой и защитой для них, а не чтоб сам, чуть что, прятался на диван под кондер, накрывался одеялом и ждал приезда скорой. Как можно разрешить эту проблему? С рождением сына начал чувствовать много энергии и пытался заниматься делом каждую минуту, никогда раньше такого не было. Начал пару проектов вне основной деятельности, начал ощущать ценность времени для работы, для сна, для провождения с семьей, даже для встреч с друзьями в баре.

Жизнь по сути не сильно поменялась, все тяготы легли на плечи жены, на днях няня еще будет приходить помогать. Но эта внезапная борьба с самим собой очень истощает. Во время приступов паники ощущаю себя собакой, которая бегает за своим хвостом и никак не может остановиться. Подскажите, пожалуйста, что делать? Как вернуть локус на место, направить фокус на полезные дела? Как вернуться к полноценной работе и тренировкам, не бояться тошноты и что сердце может остановиться во время нагрузок? Как обратно стать сильным, чтобы защищать себя и близких?

(А второе – убрать перфекционизм, отказаться от амбициозных задач и от “заниматься делом каждую минуту”. Амбиции не для вас, вам нужно научиться выживать. Море энергии – это иллюзия. Нет моря энергии, потому что ПА связаны с истощением ВНС, вегетативной нервной системы. Если автор чувствует прилив сил, а потом у него ПА, значите его сознание и ВНС совсем не дружат, сознание не слышит ВНС, а это Королева, быть ее врагом очень вредно. Не надо стремиться быть энергичным и образцово-показательным. Не надо переживать из-за ограничений. Надо согласиться с тем, что нагрузка была слишком большой. Только тогда возможен мирный диалог со своим энергетическим банком. А корона Победителя в виде “нет, я должен быстрей вернуться к полноценной работе и тренировкам” – это замкнутый круг. Необходимо внимание к себе, чуткость к своим физическим потребностям. Может быть необходимо спать отдельно от жены с ребенком, может быть придется позволить себе что-то еще, что нужно для отдыха. Но не алкоголь и не другие аддикции, только полезный для здоровья отдых латает энергетические дыры. И нормальный, размеренный режим дня – лучший друг ВНС. Друзья, понимаете, почему хороший режим дня – лучший друг Королевы? И локус контроля автора давайте обсудим)

С большим уважением и огромной благодарностью к Вам.