Старое джинсовое платье можно легко переделать. Получается очень симпатично

Если вы любите деним и балуете себя модными новинками, то у вас наверняка скопилось изрядное количество вещей, среди которых имеется длинное джинсовое платье-сорочка. Такие платья были очень модны несколько лет назад, но быстро утратили актуальность.

Не стоит спешить избавляться от этой вещи или использовать ее в качестве ветоши. Это платье довольно-таки просто можно перешить в стильное и модное. Переделка не займет много времени и не потребует значительных усилий, с ней справится даже новичок.

Что потребуется для работы?

Для того чтобы самостоятельно перешить старое длинное платье из денима в модное мини с плиссировкой, понадобится следующее:

швейные принадлежности и машинка;игла и нитки для ручного шитья;сантиметр и линейка;портновский мелок или карандаш.

Перешить длинное платье-сорочку в модное летнее мини настолько легко, что заниматься изготовлением бумажного шаблона не потребуется.

Важный момент: перед тем как приступить к переделке платья, его необходимо хорошенько отутюжить. На вещи не должно быть мятых участков и складок.

Этап первый: раскрой

Действия на этом шаге работы напрямую зависят от особенностей фасона и от размера старой вещи, которую вы собираетесь перешить.

В представленном проекте было сделано следующее:

отрезан подол таким образом, чтобы из оставшейся части платья получился удлиненный лиф;удалены бретельки.

Помимо этого в процессе работы был заужен лиф.

Уменьшить ширину платья просто – нужно распустить боковые швы, обрезать их и сшить заново. Если вы шьете вещь, плотно облегающую фигуру, то в один из швов или в оба нужно вставить молнию. Другой популярный способ уменьшения ширины вещей – оформление шнуровки на месте боковых швов.

Из отрезанного подола платья нужно выкроить широкие одинаковые полосы – они нужны для оформления плиссировки. В представленном проекте из подола выкроены две большие детали, их размера оказалось достаточно для создания юбки с крупными складками.

Этап второй: пошив мини-платья

Работа над мини-платьем в данном проекте началась с оформления плиссированного подола.

Сначала нужно сделать следующее:

обрезать детали, выкроенные из подола, так, чтобы они стали одинаковыми прямоугольниками;соединить детали в одно целое, так, чтобы получилась длинная широкая лента;сшить детали вместе, прострочив на машинке;обработать края денима оверлоком или швом зигзаг.

Следующий шаг – подгонка лифа по фигуре. Если вас полностью устраивает фасон перешиваемого платья, то этот этап нужно пропустить.

Следующий шаг – создание плиссировки. В представленном проекте оформлены крупные коробчатые складки. Их очень просто выполнить, а выглядит такой вариант плиссировки очень эффектно.

Сделать требуется следующее:

измерять длину подола лифа и ленты юбки;определить размер складок;оформить складки, зафиксировав материал портновскими булавками;приложить плиссированную юбку к подолу лифа, чтобы убедится в правильности размера складок;сметать плиссированную юбку и прострочить на машинке;обработать срез оверлоком;соединить плиссированный подол так, чтобы получилась цельная окружность.

Важный момент: если ваша юбка выкроена так, что ее нижний край остался без обработки, перед оформлением складок нужно подогнуть материал.

Работа практически завершена, остается только пришить юбку к лифу, и платье можно носить.