 

В Москве появится трамвайная спецполоса для чиновников

21.08.2021, 20:11, Разное
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В целях освобождения улиц Москвы от автотранспорта для государственных служащих будет создана разветвлённая сеть трамвайных путей, соединяющая между собой все важные объекты инфраструктуры: дом правительства, посольства, Кремль и т.д.

На проект уже выделено 85 миллиардов рублей: для прокладки путей будет расширена дорожная полоса, а также закуплены германские трамваи, оборудованные розетками, кондиционерам, мини-барами и туалетами. Проезд будет бесплатным для московских госслужащих и их семей, отказавшихся от личного автотранспорта, иностранные чиновники смогут проехаться на трамвае за половину цены, чиновники из регионов – за полторы.

При желании воспользоваться маршрутом смогут и простые граждане. Для этого им придётся пройти предварительную регистрацию, заплатить за проезд в качестве компенсации за износ дорожного полотна, а также ехать в отдельном вагоне производства Уралвагонзавода, чтобы не вызывать стрессовой ситуации у слуг народа.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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